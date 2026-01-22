Premios Razzie 2026: Blancanieves y The Weeknd figuran entre las nominaciones a lo peor del cine

GENERANDO AUDIO...

Nominados al Premios Razzie 2026. Foto: AFP/Getty Images

Mientras Hollywood se prepara para celebrar lo mejor del cine con la temporada de premios, existe una ceremonia que cada año se encarga de señalar el lado opuesto de la industria, se trata de los Premios Golden Raspberry, mejor conocidos como los Razzies, que este 2026 celebran su 46ª edición y ya dieron a conocer su lista de nominados a lo peor del cine estrenado durante 2025.

En esta ocasión, dos producciones de alto perfil encabezan la lista con seis nominaciones cada una, tanto el remake live-action de Blancanieves, producido por Disney, y la nueva versión de La guerra de los mundos, protagonizada por Ice Cube.

Ambas cintas figuran entre las más señaladas por la crítica y el público, y ahora se perfilan como fuertes candidatas a llevarse el reconocimiento de Peor Película del Año.

Además, nombres como The Weeknd, Jared Leto, Chris Pratt, Natalie Portman y la ganadora al premio oscar Michelle Yeoh, están nominados en distintas categorías principales, dejando en claro que hasta los nombres más reconocidos tienen tropiezos.

Fundados en 1980, los Razzies surgieron como una sátira directa de los Premios Oscar. Su objetivo no es premiar la excelencia cinematográfica, sino destacar aquellas películas, actuaciones y decisiones creativas que, a juicio de sus votantes, no cumplieron con las expectativas.

La votación corre a cargo de miembros de la Golden Raspberry Award Foundation, integrada por críticos, periodistas y cinéfilos de distintos países.

Como ya es tradición, la ceremonia se celebrará un día antes de los Premios Oscar, específicamente el 14 de marzo de 2026, reforzando su carácter irónico dentro de la industria del entretenimiento.

El remake de “Blancanieves” llegó a los cines rodeado de polémica desde su anuncio, tanto por decisiones creativas como por su enfoque visual y narrativo.

A pesar de tratarse de una de las apuestas más ambiciosas de Disney, la película fue duramente criticada, lo que se reflejó en sus múltiples nominaciones, incluyendo Peor Película, Peor Remake y categorías relacionadas con actuaciones y efectos visuales.

Por su parte, “La guerra de los mundos” volvió a adaptar el clásico de ciencia ficción, pero sin lograr convencer al público ni a la crítica. La cinta también aparece en las principales categorías, y su protagonista, Ice Cube, fue nominado a Peor Actor, consolidando a la producción como una de las más cuestionadas del año.

Principales categorías y nominados

Peor Película

The Electric State

Hurry Up Tomorrow

Blancanieves

Star Trek: Section 31

La guerra de los mundos

Peor Actor

Dave Bautista – In the Lost Lands

Ice Cube – La guerra de los mundos

Scott Eastwood – Alarum

Jared Leto – Tron: Ares

The Weeknd – Hurry Up Tomorrow

Peor Actriz

Ariana DeBose – Love Hurts

Milla Jovovich – In the Lost Lands

Natalie Portman – Fountain of Youth

Rebel Wilson – Bride Hard

Michelle Yeoh – Star Trek: Section 31

Peor Remake o Secuela

I Know What You Did Last Summer

Five Nights at Freddy’s 2

Smurfs

Blancanieves

La guerra de los mundos

Peor Actriz de Reparto

Anna Chlumsky – Bride Hard

Ema Horvath – The Strangers: Chapter 2

Scarlet Rose Stallone – Gunslingers

Kacey Rohl – Star Trek: Section 31

Isis Valverde – Alarum

Peor Actor de Reparto

All Seven Artificial Dwarfs – Blancanieves

Nicolas Cage – Gunslingers

Stephen Dorff – Bride Hard

Greg Kinnear – Off the Grid

Sylvester Stallone – Alarum

Peor Dúo en Pantalla

All Seven Dwarfs – Blancanieves

James Corden & Rihanna – Los Pitufos

Ice Cube & su cámara de Zoom – La guerra de los mundos

Robert De Niro & Robert De Niro (como Frank y Vito) – The Alto Knights

The Weeknd & su ego colosal – Hurry Up Tomorrow

Peor Director

Rich Lee – La guerra de los mundos

Olatunde Osunsanmi – Star Trek: Section 31

Hermanos Russo – The Electric State

Trey Edward Shults – Hurry Up Tomorrow

Marc Webb – Blancanieves

Peor Guion

The Electric State

Hurry Up Tomorrow

Blancanieves

Star Trek: Section 31

Otras categorías polémicas

Los Razzies también incluyen apartados como Peor Remake, Secuela o Reboot, donde nuevamente aparecen “Blancanieves” y “La guerra de los mundos“, así como categorías satíricas como Peor Combo en Pantalla, que suelen generar conversación por sus descripciones humorísticas y mordaces.

La presencia de figuras reconocidas como Natalie Portman y Michelle Yeoh ha llamado la atención, demostrando que incluso actores ampliamente premiados pueden verse envueltos en proyectos que no logran convencer.

Aunque los Premios Razzie se manejan con un tono irónico, sus nominaciones suelen reflejar el descontento del público ante producciones con grandes presupuestos que no cumplen con lo prometido.

En muchos casos, estas listas alimentan el debate sobre la saturación de remakes, secuelas y franquicias, así como sobre decisiones creativas que priorizan lo comercial por encima de la narrativa.

Los “ganadores” de esta edición se conocerán el próximo 14 de marzo, justo antes de que Hollywood celebre su noche más importante con los Oscar.

