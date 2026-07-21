Las mejores fotografías de Tom Holland y Zendaya durante su visita a México para “Spider-Man: Brand New Day”

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Fan event de la nueva película de Spiderman Foto: Unotv

En plena cuenta regresiva para el estreno oficial, que está fechado para el 29 de julio en México, aunque en Estados Unidos está previsto para el 31 de este mes, el elenco de la cinta Spider-Man: Un Nuevo Día llegó a la Ciudad de México para presentar la película de Marvel Studios y Sony Pictures, protagonizada por Tom Holland, en el parque Aztlán de la capital del país, donde se dieron cita cientos de seguidores en un evento enfocado en el contacto entre los artistas y sus fans.

El director de la cinta, Destin Daniel Cretton, estuvo presente y habló sobre la importancia de este filme para el universo de Spider-Man y del Universo Cinematográfico de Marvel. En entrevista, Zendaya destacó la historia de este filme, enfocada en las relaciones que sostienen a Peter Parker en medio de una serie de complicaciones con varios enemigos.

Tom Holland en CDMX Foto: Uno TV

En el evento realizado en el parque Aztlán se proyectó el más reciente avance del filme, en el que ya se aprecia a Hulk como uno de los rivales del Hombre Araña.

La producción forma parte de la Fase Seis del Universo Cinematográfico de Marvel y es uno de los lanzamientos más esperados del año. La historia se sitúa después del hechizo del Doctor Strange, que borró de la memoria de todos la identidad de Peter Parker.

Zendaya en CDMX Foto: Uno TV

Ahora, el joven vive completamente solo y dedica su tiempo a combatir el crimen en una Nueva York que ya no sabe quién es. La dirección corre a cargo de Destin Daniel Cretton, responsable de Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos, mientras que el guion fue escrito nuevamente por Chris McKenna y Erik Sommers.

Destin Daniel Cretton en CDMX Foto: Uno TV

Uno de los regresos que genera más expectativa es el de Jon Bernthal como The Punisher, así como el de Michael Mando como Mac Gargan, villano presentado en Spider-Man: Homecoming y que ahora tendrá una participación más amplia.

La participación de Sadie Sink sigue como uno de los mayores misterios de la producción. Marvel no ha revelado oficialmente a qué personaje interpretará; el rodaje concluyó a finales del año pasado.

¿Quiénes forman parte del elenco de Spider-Man: Brand New Day?

Tom Holland como Peter Parker – Spider-Man.

Zendaya como MJ.

Jacob Batalon como Ned Leeds.

Sadie Sink, su personaje es un misterio.

Jon Bernthal como Frank Castle – The Punisher.

Mark Ruffalo como Bruce Banner – Hulk.

Michael Mando como Mac Gargan – Scorpion.

Tramell Tillman, en el personaje de Bill Metzger.

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