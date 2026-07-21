“¡Que viva el Rocanrol!”: Álex Lora y El Tri festejan 58 años con concierto en el Palacio de los Deportes

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Será un recorrido por los grandes éxitos de la banda. Foto: Alberto Estrada

Álex Lora lleva toda una vida en la música y este 25 de julio, junto a El Tri, festejarán 58 años de trayectoria en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México con su gira “Adicto al Rocanrol”.

El cantante y compositor está feliz de presentarse nuevamente en el recinto, lo hizo cuando celebró los 50 años de la banda, cuando tocó por más de siete horas y, ahora, prometió una noche inolvidable.

Con más de 50 discos en su haber, la selección para el concierto de este sábado no será fácil, pero Álex Lora prometió que estarán los éxitos que esperan sus fans, un show de más de cuatro horas, que podrán disfrutar todas las edades.

“En 58 años de rocanrolear he grabado 55 álbumes, 53 físicos y dos digitales, pero no podría tocar una canción de cada álbum en esta tocada, porque serían 5 horas y media. Entonces, voy a tratar lo más posible de la discografía de El Tri, para ocupar el espacio que tenemos para tocar”, adelantó.

Aunque en sus inicios, el 12 de octubre de 1968, Alex y su grupo fueron objeto de críticas por los temas que tocaban y el género del rock, aseguró que, en la actualidad, eso ya cambió.

“El rock and roll es una música, a pesar de que a muchos les cueste trabajo admitirlo, ya es un estilo determinado de música que va a existir para toda la vida, porque el rock and roll es la música de la gente joven y el mundo es de gente joven”; expresó.

¿Qué viene para El Tri?

En estos casi 60 en la música, hay Tri para rato y Álex Lora mencionó que hay planes para una película, una docuserie, además de una obra de teatro.

Eso sí, sin descuidar la gira que realizarán por varias ciudades de Estados Unidos y Europa durante los próximos meses, además de tocar en países como Perú y Chile.

Será un sábado muy especial

Además de festejar los 58 años de El Tri, que lo ha llevado tocar por varias partes del mundo y recibir varios reconocimientos, como el Grammy de la Excelencia Musical, Álex renovará los votos con su “domadora”, como él le llama a Chela Lora, con quien cumplirá 46 años de matrimonio.

Durante el show del próximo sábado en el Palacio de los Deportes, habrá un momento para que el escenario reciba al monseñor Diego Monroy y la tocada se convierta en toda una fiesta.

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