¡Hecho a mano! Vestido de Shakira de la final del Mundial 2026 tenía 200 mil cristales y se inspiró en colonia de la CDMX

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Shakira en la final del mundial 2026. AFP

Shakira acaparó las miradas en lafinal del Mundial 2026 gracias al vestido que lució sobre el escenario, confeccionado con más de 200 mil cristales bordados a mano de la marca Swarovski y una combinación de colores inspirada en el atardecer, así como en una colonia de la Ciudad de México.

De acuerdo con a pieza requirió más de dos semanas de trabajo y fue creada para acompañar los movimientos de la artista durante su característica coreografía.

📺 | Reveja a performance completa de "Dai Dai" durante o show do intervalo da final da Copa do Mundo FIFA de 2026. pic.twitter.com/S21j6EvoaM — Shakira Brasil | Fã-Clube (@Shakira_Brasil) July 20, 2026

El vestido de Shakira en la final del Mundial estuvo inspirado en un atardecer y en la Ciudad de México

El conjunto de dos piezas estuvo formado por un body cubierto de cristales Swarovski y una falda con flecos en tonos naranja, amarillo y rosa intenso.

De acuerdo con el diseñador Fausto Puglisi, de la firma Roberto Cavall, la propia Shakira propuso que la paleta de colores evocara un atardecer.

En entrevista con Vogue, Puglisi también reveló que uno de los referentes para desarrollar el estampado exclusivo “Ray of Sunset” fue la colonia Condesa, en la Ciudad de México, por la combinación de colores que caracteriza a sus edificios.

“Para Shakira pensé en una de mis ciudades favoritas, Ciudad de México, era la colonia Condesa. Hay una hermosa mezcla de colores en los edificios originales”. Fausto Puglisi, diseñador en entrevista para Vogue

Foto: Reuters

Cabe destacar, que la arquitectura en la Condesa destaca por su icónico estilo Art Déco y neocolonial. Al caminar por zonas como el Parque México y Avenida Ámsterdam, se pueden apreciar joyas como el Edificio Basurto, el Foro Lindbergh y el Edificio Tehuacán, reconoció el Museo del Objeto.

Uno de los detalles más destacables del vestuario es que cuenta con más de 200 mil cristales Swarovski, el bordado de estos cristales les llevó semanas a los diseñadores.

Por otra parte, la cantante destacó que el conjunto hacía referencia al look que utilizó en 2010, cuando interpretó “Waka Waka (This Time for Africa)”, el tema oficial de aquella Copa del Mundo, también con un diseño de Roberto Cavalli.

Foto: AFP

El homenaje visual no terminó con Shakira, los 34 bailarines que la acompañaron en el espectáculo también utilizaron vestuarios diseñados por Roberto Cavalli con el mismo estampado “Ray of Sunset”, inspirado en los colores del atardecer.

Los trajes incluyeron conjuntos de dos piezas, pantalones holgados, tops y camisetas sin mangas en tonos naranja y amarillo, reforzando la identidad visual del espectáculo que abrió una nueva etapa para el torneo con su primer show de medio tiempo.

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