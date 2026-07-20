“Amos del Universo” llega a Prime Video: cuándo se estrena la película de He-Man

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Amos del Universo se estrena en Prime. Foto: Cortesía

He-Man ya tiene fecha para el regreso, “Amos del Universo” (Masters of the Universe) llegará a Prime Video esta semana, llevando a la plataforma una nueva adaptación live-action de la popular franquicia de Mattel.

Dirigida por Travis Knight, la cinta presenta una nueva versión de la historia del príncipe Adam, quien deberá asumir nuevamente su destino como He-Man para enfrentar al temible Skeletor y salvar el reino de Eternia.

¿Cuándo se estrena ‘Amos del Universo’ en Prime Video?

La nueva película “Amos del Universo” estará disponible a partir del miércoles 22 de julio en Prime Video.

¿De qué trata ‘Amos del Universo’?

La película sigue al príncipe Adam, quien ha permanecido alejado de Eternia durante 15 años. Su vida cambia cuando la legendaria Espada del Poder vuelve a encontrarlo y lo guía de regreso a su hogar, donde descubre que el reino ha caído bajo el dominio de Skeletor.

Para recuperar la paz, Adam deberá aceptar su verdadero destino y transformarse en He-Man, el hombre más poderoso del universo.

En esta misión contará con la ayuda de Teela y Duncan, también conocido como Man-At-Arms, quienes lo acompañarán en la batalla para liberar Eternia.

Listen Up! Watch Masters of the Universe – July 22 on Prime Video. pic.twitter.com/I8c1eUMv6q — Amazon MGM Studios (@AmazonMGMStudio) July 20, 2026

El reparto de “Amos del Universo”

La nueva adaptación reúne a un elenco encabezado por:

Nicholas Galitzine como el príncipe Adam/He-Man.

Camila Mendes como Teela.

Jared Leto como Skeletor.

Idris Elba como Duncan/Man-At-Arms.

Alison Brie.

James Purefoy.

Morena Baccarin.

Jóhannes Haukur Jóhannesson.

Charlotte Riley.

Kristen Wiig como la voz de Roboto.

La película fue dirigida por Travis Knight, mientras que el guion estuvo a cargo de Chris Butler, Aaron Nee, Adam Nee y Dave Callaham, basado en los personajes creados por Mattel.

Amazon apuesta por una producción más sostenible

Además de llevar nuevamente la historia de He-Man a la pantalla, la producción implementó diversas medidas para reducir su impacto ambiental durante el rodaje realizado en Inglaterra.

Entre ellas destacó el uso de vehículos eléctricos Mercedes-Benz para trasladar al elenco y parte del equipo de producción, así como la instalación de estaciones de carga dentro del set.

También se utilizaron unidades de energía de hidrógeno (HPU) de GeoPura, capaces de suministrar electricidad con emisiones mínimas, ya que su único subproducto es agua, además de generar menos ruido que los sistemas tradicionales.

Estas acciones forman parte de las iniciativas de sostenibilidad que Amazon impulsa en sus producciones audiovisuales.

El estreno también apoyará una causa social

Con motivo del lanzamiento, Amazon MGM Studios, Mattel y Save the Children impulsarán una campaña inspirada en el clásico lema de la franquicia: “¡Tú tienes el poder!”.

La iniciativa busca recaudar fondos para apoyar programas enfocados en la educación, la salud y la protección de niñas y niños alrededor del mundo, retomando el mensaje de esperanza y fortaleza que ha caracterizado a He-Man desde su creación.

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