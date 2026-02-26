“No he hablado mal de Cazzu”: Rauw Alejandro responde a polémica de canción “Rosita”

GENERANDO AUDIO...

Un nuevo capítulo de “Rosita” se suma. Foto: Cuartoscuro

Rauw Alejandro sumó un nuevo capítulo a la controversia que envuelve la canción “Rosita” al declarar que él es amigo de Cazzu y que la barra donde se menciona a Christian Nodal no la escribió él.

¿Qué dijo Rauw sobre la polémica de “Rosita”?

A través su cuenta oficial de x, el cantante puertorriqueño fijó su postura (a modo de puntos) para evitar malentendidos. En primer lugar, Rauw Alejandro aclaró que nunca ha hablado mal de Cazzu y que la considera una amiga, aunque no tengan cercanía desde hace años. Aseguró que solo guarda buenos recuerdos y le desea lo mejor en su carrera.

Posteriormente, explicó que “Rosita” es parte del álbum de Tainy y que se trata de una colaboración entre Jhayco y él. Sobre la controversial línea “Yo me voy y me caso contigo a lo Christian Nodal”, dejó claro que no fue escrita por él y que, cuando la escuchó dentro del contexto del tema, no la interpretó como una falta de respeto hacia nadie.

No obstante, reconoció que cada persona puede darle una lectura distinta y señaló que, si alguien se sintió incómodo, lo respeta. También admitió que estar bajo el escrutinio público implica que cualquier comentario puede magnificarse, incluso en momentos personales sensibles.

No solo Rauw, Jhayco también contestó a polémica de Cazzu: “no existe guerra entre hombres y mujeres”

Horas después, Jhayco (cuyo nombre real es Jesús M. Nieves Cortés) calificó como injustos los señalamientos hacia él y sus colegas por la frase: “Yo me voy y me caso contigo a lo Christian Nodal” y aseguró que la línea fue escrita únicamente como ejemplo de alguien que se enamora y se casa rápido, sin intención de menospreciar o aludir a situaciones personales del pasado.

“Han sacado de contexto una barra”, expresó, al tiempo que lamentó que una colaboración que describió como “histórica y hecha de corazón” (esto debido a su reconciliación con Rauw Alejandro tras años de disputa) esté siendo interpretada como una supuesta confrontación entre hombres y mujeres; pues el mismo salió de una mujer.

Finalmente, felicitó a Cazzu por su nueva gira y su álbum “Latinaje”, dejando claro que, de su parte, “no hay rencor”.

“No piensas que es malo porque no piensas”: fans no aceptan respuesta de Rauw y Jhayco

Dentro de la sección de comentarios de ambos artistas, diversos seguidores tundieron a los cantantes y los señalaron de machistas. Ya que de acuerdo con los internautas, el machismo que envuelve el contexto social de estos les impidió ver el daño que causaron a Cazzu.

En redes se leen comentarios como “Tranquilo, sabemos que no pensaste que estaba mal por que no piensas”, “Rosalía lo advirtió” y “No ven el daño de ese enamoramiento fue Inti porque no entienden que es tener un hijo”.

¿Qué habían contestado Cazzu y Nodal ante la barra de “Rosita”?

El conflicto comenzó cuando Cazzu reaccionó a la canción con un mensaje en redes sociales y posteriormente con un texto más extenso en el que criticó lo que llamó “camaradería entre varones” dentro de la industria urbana. En su publicación dejó entrever que la referencia no era inocente y lanzó reflexiones sobre hipocresía, narrativa mediática y el impacto en su entorno personal.

Por su parte, Christian Nodal respondió en su canal de difusión asegurando que se trata simplemente de “una canción para perrear” y no de un ataque. El intérprete de “No te contaron mal” defendió que en el género urbano es común usar nombres propios como recurso creativo y pidió que no se involucre a su hija en la discusión pública.

