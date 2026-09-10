Entre lágrimas y nostalgia, Kate del Castillo le dice adiós a “La Reina del Sur”: “Ha sido un honor”

GENERANDO AUDIO...

Compartió sus agradecimientos en un video en Instagram. Foto: Cuartoscuro/Archivo

A través de un video compartido en su cuenta de Instagram y entre lágrimas, Kate del Castillo se despidió de “La Reina del Sur”, serie en la que durante cuatro temporadas dio vida a Teresa Mendoza.

La actriz agradeció a Arturo Pérez-Reverte, autor de la novela en la que está basada la historia, así como a su pareja, Edgar Bahena, y al público que acompañó la producción a lo largo de los años.

Kate del Castillo se despide de Teresa Mendoza

Kate grabó el mensaje desde el departamento que la recibió durante varias temporadas de “La Reina del Sur” en Colombia, país al que aseguró que ya siente como parte de ella.

“Quiero pedir una disculpa de antemano si me pongo sentimental, pero ha sido un día increíble, lleno de emociones. Estoy hoy terminando la cuarta temporada de ‘La Reina del Sur’”, dijo en su publicación compartida el pasado 7 de septiembre.

La actriz también agradeció a los colombianos que participaron en la producción y le abrieron las puertas durante los años que pasó en el país.

Para Kate, despedirse de Teresa Mendoza representa cerrar una etapa importante de su carrera.

“Ha sido un honor interpretar a Teresa Mendoza. Son muchas emociones porque es difícil como actriz encontrar un personaje tan gratificante, tan hermoso, tan lleno de contradicciones, una antiheroína en todos los sentidos”, expresó.

Kate agradece a Telemundo y al elenco

La actriz reconoció a Telemundo por haberle dado la oportunidad de interpretar a Teresa Mendoza y acompañarla durante las diferentes temporadas.

“Siempre me han acogido, siempre han sido increíbles conmigo, me han tratado y me han escuchado y me han hecho parte”, señaló.

También dedicó unas palabras a los actores y directores que han participado en la producción desde sus primeras temporadas.

“Quiero agradecer a cada uno de los actores que pasaron por ‘La Reina del Sur’, desde la primera temporada hace 15 años, 16 años, hasta todos los que estuvieron en esta última cuarta temporada”, dijo.

Kate aseguró que el trabajo en conjunto generó una relación cercana entre quienes formaron parte de la serie.

“Los que han pasado por aquí, creo que saben que nos hacemos familia. Es un elenco hermoso, de actores increíbles”, comentó.

“Gracias a La Reina, lo encontré”: Kate habla de Edgar Bahena

Uno de los momentos más personales del video llegó cuando la actriz agradeció a su pareja, Edgar Bahena, a quien conoció durante su trabajo en “La Reina del Sur”.

“Quiero agradecer también con todo mi amor a mi pareja, que gracias a La Reina lo encontré”, compartió.

Kate habló con humor sobre las relaciones que han surgido entre integrantes de la producción y después dedicó unas palabras a Bahena, quien trabaja como director de fotografía.

“Gracias Edgar Bahena por haber hecho este proyecto tuyo desde la temporada pasada. Gracias por haberme cuidado tanto, gracias por todo el amor, la entrega, le pusiste todo”, expresó.

“Ya nadie más me va a volver a decir ‘mi reina’”

Antes de terminar, Kate del Castillo agradeció al público que ha seguido la historia de Teresa Mendoza durante todos estos años.

“Y por último, le quiero dar las gracias al público, porque sin ustedes ‘La Reina’ no sería nada”, dijo.

Reconoció que las lágrimas fueron resultado de una mezcla de alegría, nostalgia y cansancio después de tantos años de trabajo.

“Han sido unos años, unas temporadas hermosas, perdón que esté tan sentimental, pero son lágrimas de gusto, de nostalgia, de cansancio, también estamos muy cansados”, explicó.

También aseguró que disfrutó cada jornada de grabación y cada una de las frases de Teresa Mendoza. Finalmente, dejó una frase que resume el cierre de esta etapa:

“Y lo que más me da coraje es que ya nadie más me vuelva a decir mi reina”, destacó.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.