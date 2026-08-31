¿Quién era Ricardo Zúñiga Rosas, creador de contenido y fotógrafo asesinado tras amenazas?

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Ricardo Zúñiga Rosas exponía diversas cuestiones del estado de Puebla. Foto: Pexels

Ricardo Zúñiga Rosas se desempeñaba como fotógrafo y creador de contenido, perdió la vida tras un ataque armado el sábado 29 de agosto en Tehuitzingo, en la región Mixteca, al sur del estado de Puebla.

En sus redes exponía diversas cuestiones del estado de Puebla, desde eventos culturales hasta asuntos relacionados a las obras públicas y el manejo de recursos.

⚠️ARTICLE 19 condena y documenta del asesinato del fotógrafo y creador de contenido Ricardo Zúñiga, ocurrido ayer 29 de agosto, en Santa Cruz Apotitlán, en el municipio de Tehuitzingo, #Puebla.



De acuerdo con información publicada, fue atacado con arma de fuego en el interior… pic.twitter.com/uGM2ZO6pUC — ARTICLE 19 México y Centroamérica (@article19mxca) August 31, 2026

Según los reportes de medios de Puebla, así como las redes de Artículo 19, la organización internacional de derechos humanos por la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información, dieron a conocer que Ricardo Zúñiga era comerciante.

La agresión en su contra se efectuó precisamente dentro de un local donde “fue atacado con arma de fuego en el interior de un negocio de su propiedad, por sujetos desconocidos que iban a bordo de una motocicleta”.

Asimismo, el también fotógrafo estaba muy presente en sus redes sociales, principalmente Facebook, donde expuso que incluso llegó a recibir amenazas por sus publicaciones.

“El pasado viernes Santo recibí una llamada para que la devolviera, y al final me informaron que dejara de criticar la actual administración, sobre temas en específico, ‘El basurero’, millones, obras, etc. Que no me metiera en la POLÍTICA, aunque mi intención nunca es criticar”, publicó en su perfil ese mes de mayo.

Cabe señalar que la labor de exposición y denuncia que realizaba Ricardo Zúñiga sobre Tehuitzingo, Puebla, fue reconocida también por Artículo 19, exigiendo a la Fiscalía de dicho estado una investigación.

“Realicé una investigación pronta, exhaustiva, independiente e imparcial, que consideré como línea de investigación la labor informativa que realizaba Ricardo” se lee en la publicación.

En su perfil de Instagram, el hombre de 35 años también promocionaba sesiones fotográficas y el último video compartido era una canción dedicada a la presa La Noria, interpretada por su primo.

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