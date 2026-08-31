Regina Cedeño: de la nostalgia de los 90 a la viralidad de TikTok con ‘Nadie nos va a extrañar’

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Regina Cedeño, actriz de ‘Nadie nos va a extrañar’ Foto Especial

‘Nadie nos va a extrañar’ encontró dentro de la nostalgia de los 90 la manera de contar una historia que conectó con las nuevas generaciones, haciendo que sus queridos personajes lleguen incluso a protagonizar edits en redes como TikTok, como es el caso de Susana, interpretada por Regina Cedeño.

Es por este motivo que la actriz platicó con Unotv.com sobre el impacto de su participación dentro de la serie, pero también dio más detalles sobre ella misma dentro de la industria.

‘Nadie nos va a extrañar’, un éxito que nace desde el corazón

Regina Cedeño, con una gran sonrisa en el rostro, comienza a hablar sobre la serie de Prime Video, asegurando que nunca dimensionaron en lo que se convertiría la serie, aunque para la segunda temporada menciona que: “Sientes la responsabilidad de hacerle justicia a un resultado tan bien recibido por el público”.

Es por este motivo que necesitó de reinventar a su personaje, pues, aunque conocimos a Susana desde los primeros episodios, es en estos nuevos donde se profundiza más en ella.

“Siento que de un año al otro de prepa pasa mucho, todo te pasa en esa etapa, nadie te entiende, te adoleces, ¿no? Entonces, eh, estuvo bien bonito como que encontrar a la Susana, como crecerla, ¿no? O sea, que no, que no se quedara como en esta niña molestona” mencionó.

Asimismo, afirma que una gran herramienta a su favor fue el trabajo del director, así como los ensayos y el trabajo de mesa que tuvieron los actores y que, confiesa, es algo raro en la actualidad por los tiempos de producción.

Regina Cedeño Foto: Especial

Recrear la nostalgia de los 90

Para Regina, uno de los retos más grandes fue crear un personaje a partir de una época que desconoce, por lo que tuvo que hacer un trabajo de investigación con sus seres cercanos, algo que incluso la hizo conocer más a sus papás.

“Me apoyé mucho de mucha gente, de mis papás sobre todo y de amigos de mis papás, eh, que vivieron en esa época y que me proporcionaron muchísima información muy valiosa”, afirma.

Pero también algo que representa a la serie y que le da ese toque de la década de los 90 es la música, que para Regina, lo más representativo, sin dudas, es Caifanes.

“Los Dioses Ocultos, creo que yo nunca la había escuchado antes de la serie, entonces, pues no sé, creo que mucha gente estará de acuerdo conmigo con Caifanes, se siente México y ser mexicano”. Regina Cedeño

Claramente, por el desarrollo de su personaje, la canción “Mi historia entre tus dedos” es de las más representativas para ella.

De la nostalgia de los 90 a la viralidad de TikTok

Precisamente a raíz del tema “Mi historia entre tus dedos” y lo que representa para su personaje, es que los fans han creado diversos edits que se han vuelto virales en redes como TikTok, algo que aún la sorprende.

“Es hermoso, la verdad es que sí me hace bonito el corazón, es muy raro, de repente abro TikTok y ahí estoy. Entonces, como, oh, okay. Está padre, es una cosa un poco bizarra de repente.” menciona entre risas.

Nadie Nos Va a Extrañar Foto: Especial

También este nivel de exposición es algo para lo que asegura que no te preparan, en su caso, la terapia también ha sido fundamental para aprender a gestionar esto

“Yo personalmente, la verdad es que yo soy fan número uno de la terapia. Entonces, yo tal cual lo hablé con mi psicóloga como: ‘Oye, está pasando esto y no sé cómo. O sea, tampoco estoy espantada, solo no sé cómo y quiero saber, ¿no? O sea, me encantaría tratarlo’” puntualiza.

Regina Cedeño más allá de ‘Nadie nos va a extrañar’

Aunque muchos la vimos como Susana, la hermana de Alex en la serie ‘Nadie nos va a extrañar‘, Regina comenzó su carrera desde los 4 años, aunque esto de forma esporádica, pues sus papás, al formar parte del mundo del entretenimiento, le permitieron formar parte.

“Fue a lo largo de toda mi niñez y adolescencia y todo, pero tuve, así como un trabajito a los cuatro, otro a los ocho, otro a los nueve, así como muy, muy, muy esporádico”, recuerda.

Aunque afirma que nunca ha sentido una gran presión por demostrar algo o ser la mejor dentro del mundo de la actuación.

Aunque menciona que: “en algún momento claramente llegó la crisis de ‘tengo que destacar, quiero hacer algo diferente, quiero hacerlo bien’. En algún momento de la vida llegó como ese momento en el que dices: ‘Oye, sí, quiero un poquito más o quiero esforzarme más’. O no sé, estas autocríticas también, ¿no? Pero en realidad el proceso fue muy fluido”.

Puntualiza que el actor está expuesto a ser rechazado, pese a ser parte de un gran proyecto: “y está bien difícil, es algo que creo que tienes que trabajar muchísimo contigo mismo. La verdad es que yo he ido a mucha terapia y sigo batallando un poco con eso”.

Por último, invita al público a seguirla en sus redes sociales y a ver las temporadas de Nadie nos va a extrañar, no sin antes mencionar que uno de sus grandes sueños dentro del cine es llegar a protagonizar una película de guerra: “algo así como lo que hizo Demi Moore en G.I. Jane, o sea, llegar a mi casa llena de lodo, de así… Esto, eso me parecería increíble”.

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