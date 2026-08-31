Hospitalizan a Lionel Richie tras su concierto; esta sería la causa

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Lionel Richie permanece en observación médica. Foto: Shutterstock

Lionel Richie, cantante y compositor estadounidense, fue hospitalizado en St. Louis, Estados Unidos, después de ofrecer un concierto el fin de semana, de acuerdo con información publicada por el medio estadounidense TMZ.

El cantante, de 77 años, habría ingresado a la unidad de cuidados intensivos en un hospital local después de su presentación del sábado por la noche en “The Muny”, el Teatro de la Ópera Municipal de San Luis, ubicado en Forest Park, donde médicos le realizaron algunas pruebas.

¿Qué se sabe de la hospitalización de Lionel Richie?

Según fuentes citadas por TMZ, Richie permanece bajo observación y los médicos estarían investigando una posible deshidratación leve. La información señala que el artista espera recibir el alta médica el martes.

Hasta el momento, los representantes de Lionel Richie no han emitido una declaración pública sobre su estado de salud

Testigos citados por dicho medio señalaron que el intérprete presentó algunas dificultades hacia el final de su presentación en St. Louis.

De acuerdo con estos testimonios, durante la última canción del espectáculo, “All Night Long”, Richie habría pedido a su equipo que le acercara una silla para poder continuar sentado mientras interpretaba el tema.

Después del concierto, el cantante acudió a un hospital para realizarse estudios médicos. Esta nueva hospitalización ocurre a semanas que en junio pasado, Lionel Richie también tuvo que recibir atención médica después de sentirse mal durante un concierto en St. Paul, Minnesota.

En aquella ocasión, el cantante explicó al público que se sentía “mareado” y “extraño”, por lo que decidió acortar el espectáculo.

Posteriormente, paramédicos lo encontraron detrás del escenario y lo trasladaron en ambulancia a un hospital para recibir atención.

¿Quién es Lionel Richie?

Lionel Richie es uno de los cantantes y compositores estadounidenses más reconocidos de las últimas décadas. El artista comenzó su carrera como integrante de “Commodores“, grupo con el que alcanzó popularidad antes de iniciar una exitosa trayectoria como solista.

Entre sus canciones más conocidas se encuentran “Hello”, “All Night Long”, “Say You, Say Me” y “Truly”, temas que se convirtieron en algunos de los grandes éxitos de la música pop y soul.

A lo largo de su carrera, Richie ha recibido importantes reconocimientos, incluidos premios Grammy, un Óscar y un Globo de Oro.

Además de su trayectoria musical, el cantante ha participado como juez en programas de televisión como “American Idol”, donde compartió el panel con Katy Perry y Luke Bryan.

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