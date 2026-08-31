Kenia Os se considera muy buena amiga; perder amistad duele más que una pareja

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Kenia Os y Esmeralda Soto debutan en el doblaje. Foto: David Rubí

Será el próximo 16 de septiembre cuando llegue a las salas de cine el debut de Kenia Os en el mundo del doblaje y lo hace de la mano de la comediante e influencer Esmeralda Soto, quien también tuvo su primera vez en la cinta “La Isla Olvidada”, que retrata una historia de amistad en Filipinas que termina con gran viaje a un lugar casi imaginario llamado Nakali, donde pasa de todo y es un reto sin precedente en la carrera de las dos mexicanas.

Esta cinta es la película número 50 de DreamWorks Animation y es distribuida por Universal Pictures, en la cual la cantante sinaloense presta su voz a Raissa, una de las dos protagonistas de esta aventura animada inspirada en el folclor filipino que tiene una duración de 99 minutos; y cuyo equipo creativo es el mismo detrás de Gato con botas: El último deseo. Los directores son Joel Crawford y Januel Mercado, ambos nominados al Óscar.

¿De qué trata?

Jo y Raissa son dos jóvenes amigas filipinas que, durante su última noche juntas, cruzan un portal hacia Nakali, una isla mítica habitada por criaturas del folclor filipino como el manananggal, el tiyanak y la batibat y para regresar deben sacrificar sus recuerdos y posiblemente, su amistad.

¿Qué tanto se parecen Kenia Os y Esmeralda Soto a sus personajes?

Kenia Os presta su voz a presta su voz a Raissa. Foto: David Rubí

En entrevista con Unotv.com, Esmeralda habló sobre sus similitudes con Jo de la cinta “La Isla Olvidada”.

“Es mi gemela, somos muy parecidas, desde cómo nos vestimos, cómo hablamos, gritamos, cómo comemos, neta fue una cosa que cuando mi mejor amigo me dijo siento que se parecen físicamente, ahí pensé qué maravilla”, declaró.

por su parte, al ser cuestionada sobre el valor que le da a la amistad, Kenia Os aseguró:

“Yo creo que soy una amiga súper leal, creo que para mí es lo más importante, yo doy muchísimo de mí en las amistades, me encanta, me fascina estar con mis amigos, platicarles todo, platicar cosas profundas, si me necesitas ahí estoy, siempre estoy a la hora que pueda, sí creo que soy muy buena amiga, por eso tengo amigos desde hace muchísimo tiempo”. Kenia Os

“La Isla Olvidada” estrena el próximo 16 de septiembre en cines.

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