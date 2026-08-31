Vadhir Derbez obtiene amparo por presunto abuso y denuncia irregularidades en el caso

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Vadhir Derbez reitera su inocencia en el caso. Foto: Cuartoscuro

Vadhir Derbez obtuvo una sentencia de amparo a su favor en el proceso legal que enfrenta tras ser señalado por presunto abuso sexual por una modelo de 19 años. El actor, quien desde que el caso se hizo público niega la acusación y asegura ser víctima de un supuesto intento de extorsión, dio una nueva actualización sobre su situación.

“Ya hay una sentencia de amparo a mi favor, lo cual es muy positivo y nos confirma que todas las cosas que han encontrado los jueces están chuequísimas”. Vadhir Derbez, actor

Vadhir Derbez obtiene amparo y asegura que hay irregularidades en el proceso

Durante un encuentro con medios, el hijo de Eugenio Derbez reveló que sus abogados continúan revisando el expediente y que, según su versión, encontraron diversas irregularidades en el procedimiento.

Si bien, el amparo no significa por sí mismo que se haya determinado la inocencia del actor respecto de la acusación; el proceso legal continúa y serán las autoridades correspondientes las que determinen su rumbo.

En esta misma línea de investigación el actor afirmó que sus abogados continúan investigando el caso y que, según su versión, encontraron nuevas irregularidades dentro del procedimiento.

“No quiero dar mucho detalle de qué más hay de pruebas y no, pero sí, mis abogados han seguido haciendo investigaciones y hemos encontrado cosas súper, súper chuecas”. Vadhir Derbez, actor

Vadhir también aseguró que algunos medios realizaron investigaciones independientes y que, desde su perspectiva, esos trabajos han encontrado elementos relacionados con las presuntas inconsistencias. “Hay suficientes pruebas para ver que esto está armadísimo y que es una babosada”, afirmó.

Por otra parte, el actor pidió que la Fiscalía revise los elementos del caso y actúe conforme a derecho. “Espero realmente que con todas estas pruebas, porque es más que obvio y te digo, ya los jueces, ya ahorita tengo una sentencia ya exactamente, la destitución del MP, cosas chuequísimas allá adentro”.

¿De qué acusan a Vadhir Derbez?

Foto: UnoTV

El caso se hizo público el pasado 6 de mayo, aunque, de acuerdo con lo declarado anteriormente por Vadhir, la denuncia fue presentada el 2 de abril.

En mayo durante una entrevista para el programa “De Primera Mano”, el actor negó haber cometido algún abuso contra la joven, a quien confirmó conocer porque participó en una grabación relacionada con uno de sus proyectos.

“Si estoy aquí dando la cara es porque créeme que tenemos todas las pruebas de que todo esto no sucedió”, aseguró en aquella ocasión. Vadhir explicó que la denunciante formó parte del video en el que estaba trabajando, pero negó haber estado a solas con ella durante la grabación.

“No, por supuesto que no. No sé cuántas personas éramos en la filmación, pero hay suficientes testigos”, declaró.

De acuerdo con la defensa del actor, además existirían grabaciones continuas del lugar de la filmación que demostrarían que los hechos señalados no pudieron haber ocurrido de la manera descrita en la denuncia.

Proceso legal de Vadhir Derbez afecta su vida personal

Además de la situación legal, el actor reconoció que la exposición pública de la acusación ha tenido consecuencias en su vida personal y profesional. “Emocionalmente ha sido un proceso durísimo, muy, muy grave”, expresó.

Vadhir aseguró que el proceso también afectó algunos de sus proyectos laborales y reveló que tuvo que devolver boletos correspondientes a una gira que tenía programada en Guatemala.

“Me da mucha tristeza, pero no tengo ni cabeza para estar ahorita haciendo la promoción de todo un show”. Vadhir Derbez, actor

El actor también agradeció a las marcas y personas que, según dijo, se han mantenido a su lado durante este periodo.

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