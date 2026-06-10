¿Quién es Sarah Nichols? La actriz denunció a Pascacio “N” por presunto abuso sexual

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La actriz acusó al hombre en 2022. Foto: Getty Images

La actriz Sarah Nichols volvió a ser tendencia luego de que el actor Pascacio “N” fuera nuevamente encarcelado para continuar el proceso judicial que enfrenta contra la intérprete, quien lo acusó de presunto abuso sexual.

En 2022, la también modelo presentó una denuncia contra el intérprete en 2022 por presunto abuso sexual mientras ambos participaban en las grabaciones de la serie “Guerra de Vecinos”.

¿Quién es Sarah Nichols?

Sarah Nichols nació el 6 de abril de 1982 en Ámsterdam, Países Bajos, aunque pasó gran parte de su infancia y juventud en Guadalajara, Jalisco. Debido a su formación multicultural, domina varios idiomas, entre ellos español, inglés y francés.

Su preparación académica también destaca dentro del medio artístico. Estudió en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) y posteriormente se graduó con honores de la Escuela de Artes de la Universidad de Nueva York, una de las instituciones más reconocidas en formación artística.

A lo largo de su carrera, Sarah Nichols ha trabajado tanto en proyectos internacionales como en producciones realizadas en México.

Entre sus participaciones más conocidas se encuentra la película “Michael Clayton”, protagonizada por George Clooney. También formó parte de “12 Rounds”, además de intervenir en otros proyectos cinematográficos y televisivos.

Uno de sus papeles más destacados fue en la cinta “Eco del miedo”, donde compartió créditos con el actor Roberto Quijano y tuvo una participación relevante dentro de la historia.

Además de su trabajo frente a las cámaras, Sarah Nichols suele compartir aspectos de su vida personal en redes sociales. Entre ellos destacan los viajes que ha realizado alrededor del mundo.

La actriz ha visitado países como Francia, Bélgica, España, Italia, Estados Unidos y México, experiencias que frecuentemente muestra a sus seguidores a través de fotografías y publicaciones.

¿De qué acusa Sarah Nichols a Pascacio “N”?

En 2022 Sarah Nichols señaló al actor por una presunta violación agravada ocurrida cuando ambos participaban en la producción de la serie “Guerra de Vecinos”. Por lo que anteriormente estuvo recluido durante aproximadamente 11 meses debido a las acusaciones de Nichols.

Ayer, 9 de junio, Pascacio “N” acudió a una comparecencia relacionada con el caso, cuya denuncia se remonta a varios años atrás.

La jueza encargada del asunto determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que el actor deberá permanecer privado de la libertad mientras avanza el proceso legal.

“La ley establece que debe ser en prisión preventiva oficiosa”, destacó el abogado de Pascacio “N”.

Tras la audiencia más reciente, la defensa del actor explicó que acudieron para dar seguimiento a un amparo promovido previamente y continuar con el procedimiento judicial en curso. Fue durante esa diligencia cuando la autoridad resolvió que el acusado debía enfrentar el proceso bajo prisión preventiva oficiosa.

Además, se estableció un plazo para llevar a cabo una investigación complementaria antes de que el caso avance a las siguientes etapas procesales.

La defensa también subrayó que su cliente debe ser considerado inocente hasta que exista una sentencia condenatoria firme.

Hasta el momento de la publicación de esta nota, Nichols no se ha pronunciado sobre la reciente detención de su presunto agresor.

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