Actor Pascacio “N” vuelve a prisión; es trasladado a Puente Grande en Guadalajara por presunto abuso sexual

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El actor fue detenido. Foto: Cuartoscuro

El actor Pascacio “N” fue detenido y trasladado al Reclusorio Preventivo de Guadalajara, conocido como Puente Grande, donde continuará el proceso judicial que enfrenta por el presunto delito de violación agravada en contra de la actriz Sarah Nichols, en 2022.

“Lamentablemente, hay delitos en los cuales la persona debe enfrentar el proceso privado de la libertad”, dijo la defensa del actor para la prensa local.

#LoVisteEnVentaneando El actor Pascacio López fue recluido nuevamente debido al proceso legal que enfrenta por presunto abuso sexual, derivado de la denuncia interpuesta por su expareja Sarah Nichols. Ante la resolución de las autoridades, el abogado defensor del actor alzó la… pic.twitter.com/4xG1pmPNep — Ventaneando (@VentaneandoUno) June 10, 2026

Pascacio “N” acudió la mañana del 9 de junio a una comparecencia relacionada con el caso, cuya denuncia se remonta a varios años atrás.

La jueza encargada del asunto determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que el actor deberá permanecer privado de la libertad mientras avanza el proceso legal.

“La ley establece que debe ser en prisión preventiva oficiosa”, destacó el abogado de Pascacio “N”.

Cabe recordar que no es la primera vez que Pascacio ‘N’ permanece en dicho centro penitenciario, ya que en 2022 estuvo recluido durante aproximadamente 11 meses debido a las acusaciones de Nichols.

Asimismo, desde 2021 enfrenta otro proceso legal, tras ser señalado por la actriz Vanessa Bauche, quien lo denunció por delitos contra la dignidad humana y abuso sexual.

¿De qué se le acusa a Pascacio “N”?

La denuncia fue presentada por la actriz Sarah Nichols, quien señaló al actor por una presunta violación agravada ocurrida cuando ambos participaban en la producción de la serie “Guerra de Vecinos”.

Tras la audiencia más reciente, la defensa del actor explicó que acudieron para dar seguimiento a un amparo promovido previamente y continuar con el procedimiento judicial en curso. Fue durante esa diligencia cuando la autoridad resolvió que el acusado debía enfrentar el proceso bajo prisión preventiva oficiosa.

Además, se estableció un plazo para llevar a cabo una investigación complementaria antes de que el caso avance a las siguientes etapas procesales.

La defensa también subrayó que su cliente debe ser considerado inocente hasta que exista una sentencia condenatoria firme.

¿Por qué denunció Vanessa Bauche a Pascacio “N”?

En 2021, Bauche presentó una denuncia formal contra López, con quien compartió créditos en una producción televisiva, por presunta violencia y abuso durante el rodaje.

Vanessa Bauche aseguró que fue víctima de cinco ataques diferentes en un mes, durante la filmación de la serie “Guerra de Vecinos”, de Netflix, lo cual afectó gravemente su confianza en los espacios laborales.

Después de un proceso legal que se extendió por cerca de cinco años, en febrero de 2026, la actriz consiguió un fallo favorable; pues un juez determinó la responsabilidad del actor Pascacio López por actos relacionados con violencia de género, acoso, hostigamiento y difamación ocurridos durante una producción, por lo que le impuso una pena de un año de cárcel y el pago de una indemnización económica.

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