Pamela Cerdeira cuestiona respuesta de la SEP a maestros

GENERANDO AUDIO...

La analista Pamela Cerdeira cuestionó la estrategia del gobierno para responder a las demandas del magisterio y señaló que el debate sobre los salarios docentes durante administraciones anteriores desvía la atención del problema central: la viabilidad financiera de las pensiones de los maestros.

Según expuso, atender las exigencias planteadas por la CNTE implicaría un costo difícil de absorber para las finanzas públicas, especialmente en un contexto en el que indicadores como el crecimiento económico y el empleo formal muestran un desempeño desfavorable, lo que vuelve cada vez más compleja la resolución del conflicto.

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión”, son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UNOTV.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.