Mundial de Protestas EN VIVO: maestros de la CNTE, estudiantes y colectivos marchan hoy

Movilizaciones de la CNTE y colectivos ocurren hoy en CDMX. Foto: Cuartoscuro

La CNTE, estudiantes del IPN, integrantes del Comité del 68 y diversos colectivos, protagonizarán este miércoles 10 de junio una jornada de movilizaciones en CDMX.

Estas manifestaciones contemplan marchas y concentraciones en distintos puntos de la capital, con posibles afectaciones a la movilidad en avenidas principales y el Centro Histórico.

De acuerdo con la agenda, las autoridades capitalinas esperan diversas manifestaciones, siendo la principal la convocada por la CNTE.

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En vivo: Movilizaciones en CDMX este 10 de junio de 2026

AICM invita a tomar precauciones ante manifestaciones #AICMinforma:



Si tienes un vuelo programado para hoy, te recomendamos tomar precauciones y llegar con suficiente anticipación al aeropuerto, ante la posible presencia de manifestaciones en los alrededores del AICM, que afectarían tu arribo a las terminales.



Pedimos tu… — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) June 10, 2026 Jubilados de Confianza de Pemex se suman La Asociación de Jubilados de Confianza de Pemex iniciarán con un mitin en la Secretaría de Gobernación, de ahí, se trasladarán al Senado de la República y marcharán al Ángel de la Independencia, donde harán una valla humana. El movimiento está previsto para las 8:30 horas de hoy. Autoridades recomiendan anticipar traslados Ante el número de movilizaciones previstas para este miércoles, las autoridades capitalinas recomendaron a la población anticipar recorridos y consultar los reportes oficiales sobre cortes a la circulación. La información sobre cierres viales y alternativas de tránsito podrá consultarse mediante los canales oficiales del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y del C5, que darán seguimiento a las movilizaciones programadas a lo largo de la jornada. La #SSC informa:



Respecto a dos movilizaciones que se tienen previstas este día, la @SSC_CDMX recomienda prevenir los tiempos de traslado y utilizar alternativas viales:



A partir de las 10:00 horas, maestras y maestros se concentranán en La Torre del #Caballito para dirigirse… — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 10, 2026 Estudiantes del IPN se suman a las movilizaciones Dentro de la jornada de protestas también se contempla la participación de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN). Los contingentes estudiantiles tienen previsto integrarse a las actividades conmemorativas y de protesta programadas para este miércoles, en una fecha que tradicionalmente concentra movilizaciones relacionadas con la memoria histórica de los movimientos estudiantiles en México. Las autoridades recomiendan a quienes circulen por las zonas cercanas a los puntos de concentración mantenerse atentos a posibles cierres temporales y ajustes a la circulación. Comité del 68 realizará movilización por el aniversario del Halconazo Otra de las actividades previstas para este 10 de junio es la movilización convocada por el Comité del 68, en el marco del aniversario de los hechos ocurridos el 10 de junio de 1971, conocidos como el Halconazo. Como ocurre cada año, organizaciones estudiantiles, sociales y de derechos humanos participan en actividades conmemorativas para recordar la represión contra estudiantes ocurrida durante aquella fecha. Se prevé la participación de contingentes provenientes de distintas instituciones educativas y organizaciones civiles, por lo que podrían registrarse afectaciones en vialidades utilizadas por los manifestantes durante sus recorridos hacia el Centro Histórico. Marcha de la CNTE partirá del Ángel hacia el Zócalo La movilización más numerosa programada para este miércoles corresponde a la CNTE, que convocó a sus integrantes a concentrarse a las 09:00 horas en las inmediaciones del Ángel de la Independencia. Desde ese punto, el contingente avanzará por Paseo de la Reforma para continuar por Avenida Juárez, Eje Central Lázaro Cárdenas y Avenida 5 de Mayo hasta llegar al Zócalo de la Ciudad de México. Debido a esta movilización, se prevén afectaciones en Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, Eje Central y calles del primer cuadro de la capital durante buena parte de la mañana y la tarde.

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