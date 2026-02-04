¿Quiénes son los artistas que estarán en el medio tiempo alternativo del Super Bowl?

GENERANDO AUDIO...

Foto: Gettyimages

“All-American Halftime Show” es el espectáculo alternativo al medio tiempo del Super Bowl LX, que en esta edición estará encabezado por Bad Bunny. Organizado por la agrupación conservadora estadounidense Turning Point USA, este evento traerá al escenario a cuatro artistas que según la asociación “representan a Estados Unidos”.

La producción que busca atraer a la audiencia durante el mismo horario en que el intérprete puertorriqueño se presente en el Levi’s Stadium.

¿Qué artistas integran “The All American Halftime Show”, espectáculo de medio tiempo alternativo?

El elenco confirmado para este evento está encabezado por Kid Rock, también conocido como Robert James Ritchie, quien es un cantante y compositor estadounidense de 51 años, famoso por fusionar rap, rock, country y heavy metal.

El músico ha manifestado que su participación responde a una crítica sobre la dirección actual de la NFL y la elección de artistas para sus eventos masivos. Su presencia busca convocar a un sector de la población que prefiere géneros musicales tradicionales de los Estados Unidos.

A la lista de participantes se suman figuras del género country-rock como Brantley quien ha consolidado su carrera con álbumes certificados como platino, destacando por una mezcla de country moderno con influencias de hard rock.

También se suma Lee Brice, quien ha logrado múltiples éxitos en las listas de Billboard y nominaciones a los premios CMA y Grammy, estableciéndose como un compositor y vocalista de referencia en la música country contemporánea.

La representación femenina del evento estará a cargo de Gabby Barrett. La cantante, consolidada en la industria tras su paso por el programa American Idol, representa el éxito del country pop contemporáneo.

¿Dónde ver “All-American Halftime Show” ?

Debido a que los derechos de transmisión televisiva del Super Bowl pertenecen a las cadenas NBC y Telemundo, el espectáculo alternativo no contará con espacio en la televisión tradicional a diferencia del Show de Bad Bunny. El “All-American Halftime Show” se distribuirá exclusivamente mediante entornos digitales.

La transmisión se llevará a cabo de forma simultánea al medio tiempo oficial a través de plataformas como X, YouTube y Rumble. Asimismo, las redes de noticias OAN y Real America’s Voice han confirmado que darán cobertura al evento.

