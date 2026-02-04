“Me siento orgulloso de ser su nieto”: Capi Pérez viaja de emergencia para despedir a su abuelo
El conductor y comediante Capi Pérez informó el fallecimiento de su abuelo materno, Don Eusebio Ibarra. A través de redes sociales, el presentador de “Venga la Alegría” comentó que viajó a Aguascalientes (su tierra natal) para despedir personalmente a su familiar.
Capi Pérez despide a su abuelito con emotivo mensaje
Fue mediante dos historias en Instagram que el también creador de contenido le dio el último adiós a su abuelito, con quien tenía una relación cercana:
“Vine a Aguascalientes muy brevemente, solo a despedirme de don Eusebio Ibarra, mi abuelito. Que descanse en paz. Me siento orgulloso de ser su nieto”.Capi Pérez, conductor
Sus palabras reflejaron la cercanía y admiración que sentía por su abuelo, a quien recordó por el legado que dejó en la familia. Sin dar mayores detalles sobre las causas del fallecimiento, el conductor dejó claro que se trató de una despedida íntima, priorizando el tiempo con sus seres queridos.
La publicación estuvo acompañada de una imagen donde aparece Capi Pérez en blanco y negro. Más tarde, el también influencer publicó un video donde aparece Vicente, hijo de Capi, conviviendo con Don Eusebio durante diciembre pasado, en lo que se convirtió en uno de sus últimos recuerdos juntos.
“En diciembre todavía pudo cotorrear con mi Vicente”.
Cabe recordar que hace casi dos meses, Capi ya había hablado públicamente sobre la importancia de valorar a los seres queridos tras la pérdida de un familiar de su esposa, la creadora digital Itzel Barro, por lo que esta nueva despedida vuelve a colocar al conductor en un momento personal.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.