“Me siento orgulloso de ser su nieto”: Capi Pérez viaja de emergencia para despedir a su abuelo

La despedida se vivió de manera íntima. Foto: AFP

El conductor y comediante Capi Pérez informó el fallecimiento de su abuelo materno, Don Eusebio Ibarra. A través de redes sociales, el presentador de “Venga la Alegría” comentó que viajó a Aguascalientes (su tierra natal) para despedir personalmente a su familiar.

Capi Pérez despide a su abuelito con emotivo mensaje

Fue mediante dos historias en Instagram que el también creador de contenido le dio el último adiós a su abuelito, con quien tenía una relación cercana:

“Vine a Aguascalientes muy brevemente, solo a despedirme de don Eusebio Ibarra, mi abuelito. Que descanse en paz. Me siento orgulloso de ser su nieto”. Capi Pérez, conductor

Sus palabras reflejaron la cercanía y admiración que sentía por su abuelo, a quien recordó por el legado que dejó en la familia. Sin dar mayores detalles sobre las causas del fallecimiento, el conductor dejó claro que se trató de una despedida íntima, priorizando el tiempo con sus seres queridos.