Bad Bunny y todos los eventos deportivos en los que ha aparecido… ¡ya luchó en Wrestlemania!

Bad Bunny es un aficionado del deporte. Foto: Getty Images

Bad Bunny no se ha limitado a la música; pues con el paso de los años, el artista puertorriqueño también ha forjado una relación constante con el deporte, apareciendo en eventos deportivos de Grandes Ligas. A pocos días del Super Bowl LX (donde encabezará el show de medio tiempo) te decimos en qué shows atleticos se ha presentado “El Conejo Malo”.

Benito Antonio Martínez Ocasio ha construido un vínculo constante con distintas disciplinas deportivas, participando activamente proyectos que van más allá de los conciertos.

¿En qué eventos deportivos ha estado Bad Bunny?

Su vínculo con el deporte nació en la lucha libre profesional. Cuando Bad Bunny, quien se había denominado fan del wrestling desde pequeño, cumplió su “sueño personal” al aparecer en WWE en 2021, interpretando en vivo su canción “Booker T” durante el Royal Rumble.

Posteriormente, en el mismo evento, realizó una aparición física al saltar desde la cuerda en una secuencia con luchadores, marcando su primer momento de acción dentro de un evento de lucha libre profesional.

Durante semanas apareció en Monday Night Raw, entrenó como luchador y sorprendió al debutar oficialmente en WrestleMania 37, donde incluso recibió elogios por su desempeño físico. El intérprete de “Demonia Baila” volvió a estar presente en la edición WrestleMania 39, donde ejecutó una llave contra el luchador Sheamus.

En mayo de 2022, el artista puertorriqueño hizo su debut como comentarista durante un partido de baloncesto del Baloncesto Superior Nacional (BSN) entre los Cangrejeros de Santurce y los Gigantes de Carolina en el Coliseo Roberto Clemente de San Juan, Puerto Rico, donde a lado de expertos logró, según usuarios, transmitir la emoción del deporte.

Su amor por el deporte también lo llevó al campo del diamante, donde en 2023 se integró a Rimas Sports, una agencia de representación que busca abrir oportunidades para peloteros latinos, entre ellos figuras como Fernando Tatis Jr. Además, participó en el All-Star Celebrity Softball Game de la MLB, compartiendo campo con exjugadores y celebridades.

Este no es el primer Super Bowl de Bad Bunny

Si bien, en esta edición Bad Bunny será el encargado del medio tiempo, en 2020 el ganador del mejor álbum en los Grammys, apareció como invitado especial junto a J Balvin durante el espectáculo de Shakira y Jennifer Lopez, interpretando “I Like It”. Tras su futura interpretación, “El Conejo Malo” se convertirá en el segundo artista en pisar el campo en dos ocasiones, el otro fue Bruno Mars.

