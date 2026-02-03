¿Boicot? Anuncian espectáculo “patriótico” que competirá con Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl

GENERANDO AUDIO...

Foto: Getty/Cuartoscuro

Turning Point USA, una agrupación política conservadora, anunció “The All American Halftime Show”, un espectáculo alternativo al medio tiempo del Super Bowl LX, que en esta edición estará encabezado por Bad Bunny.

El concierto “patriótico”, que se promociona como una opción “completamente estadounidense”, ha sido apoyado por el vicepresidente J.D. Vance, así como por sectores conservadores de Estados Unidos.

Vance destacó que el evento es una alternativa distinta para quienes no se identifican con el artista puertorriqueño, por lo que se transmitirá de forma paralela al show de Bad Bunny por las redes sociales de Turning Point USA.

Por su parte, usuarios de redes sociales han asegurado que este domingo 8 de febrero no solo se enfrentarán los New England Patriots contra los Seattle Seahawks, sino que el espectáculo de medio tiempo también será otro campo de batalla.

El cartel de The All American Halftime Show

Captura de pantalla

A diferencia del espectáculo oficial de la NFL, caracterizado por producciones masivas y artistas globales, esta versión apuesta por un formato más tradicional enfocado en country y rock sureño.

El cartel está compuesto por nombres conocidos dentro del country y el rock:

Kid Rock , cercano al expresidente Donald Trump

, cercano al expresidente Donald Trump Brantley Gilbert , cantante y compositor de country-rock

, cantante y compositor de country-rock Lee Brice , figura habitual en radios del género

, figura habitual en radios del género Gabby Barrett, la única mujer del elenco

Foto: Gettyimages

Hasta el momento no se sabe si habrá un estadio ni escenario oficial; no obstante, el concierto se transmitirá a la misma hora que el medio tiempo de Bad Bunny.

Podrá verse vía streaming y televisión en redes sociales y canales conservadores, entre ellos: OAN News, Real America’s Voice, TBN, Charge!, The National News Desk, NTD y DW+.

Donald Trump rechaza presencia de Bad Bunny en Superbowl

El pasado 24 de enero, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, confirmó que no asistirá al Super Bowl LX. El expresidente expresó abiertamente su rechazo a la elección de Bad Bunny y también criticó la participación de Green Day, cuyo vocalista ha cuestionado las políticas migratorias del país.

Desde el Despacho Oval, Trump calificó el espectáculo como “una pésima elección” y aseguró que este tipo de decisiones “dividen” al público. Para él, el medio tiempo debería representar una imagen más tradicional de Estados Unidos.

Bad Bunny: Del supermercado a ser el primer latino en ganar el Grammy a Álbum del Año grabado completamente en español

La historia de Bad Bunny comenzó en un cuarto convertido en estudio, donde Benito Antonio Martínez Ocasio (nombre verdadero de Bad Bunny) grababa canciones en un micrófono sencillo desde su habitación y las subía a SoundCloud. Mientras trabajaba como empacador en un supermercado y estudiaba la universidad, el sello Hear This Music dirigido por el productor DJ Luian, lo invitó a unirse a su sello, marcando el inicio de su carrera profesional.

En 2017, con el sencillo “Soy Peor”, Bad Bunny alcanzó proyección internacional al entrar en las listas de Billboard, y pronto colaboró con grandes figuras como Cardi B, Drake, J Balvin y Daddy Yankee, ampliando su público mucho más allá del ámbito latino.

El éxito comercial llegó mayormente cuando su tercer álbum de estudio, El Último Tour del Mundo (2020), se convirtió en el primer disco en español en encabezar el Billboard 200. Poco después, Un Verano Sin Ti batió récords al permanecer semanas en el número uno de la misma lista y convertirse en uno de los álbumes más reproducidos del año.

Por otra parte, los conciertos del conejo malo comenzaron a ser otro tema de que hablar, pues tanto su gira del 2022 (World’s Hottest Tour) como la del 2025 (DtMF World Tour) reunieron a millones de asistentes a nivel mundial y rompiendo cifras de taquilla históricas para un artista latino.

Al momento, Bad Bunny se ha consolidado como uno de los artistas más influyentes de la época, acumulando una serie de hitos históricos tanto en música como en streaming. En 2025 volvió a reclamar el título de artista más escuchado del mundo en Spotify, con 19.8 mil millones de reproducciones globales. Su álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS también fue nombrado el Top Álbum Global del año, demostrando su dominio tanto en canciones como en discos completos a nivel mundial.

Bad Bunny es ovacionado por su discurso. Foto: AFP

Aunado a ello, ha sido reconocido repetidamente por Grammy, Latin Grammy, Billboard y otros galardones consolidándose no solo como artista urbano sino como figura dominante de la música contemporánea. En 2026 ganó el Grammy al Álbum del Año por Debí Tirar Más Fotos, convirtiéndose en el primer álbum completamente en español en recibir ese premio.

Además de este reconocimiento, se llevó otros gramófonos por categorías como Mejor Música Urbana y Mejor Interpretación Global, y se pronunció contra el ICE por los tratos que proporciona a los migrantes.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.