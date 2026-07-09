¿Quieres caminar sobre la Luna? Conviértete en astronauta con esta experiencia inmersiva

GENERANDO AUDIO...

La experiencia es para toda la familia. Foto: Alberto Estrada

Un viaje a la Luna ya no es solo para millonarios, ahora, con “Luna. La experiencia inmersiva”, basta con ponerse unos goggles de realidad virtual para vivir la experiencia de transportase al satélite natural de la Tierra.

La misión Apolo 11 es el punto de partida para esta experiencia de realidad virtual que arranca este jueves 9 de julio y que estará abierta durante los próximos meses.

Realizada en 1969, la misión Apolo 11, cuando el hombre llegó a la Luna, es el pretexto para esta aventura espacial.

“(La experiencia) va desde ponerte un traje de astronauta, hacer diferentes tipos de misiones para prepararte para hacer la misión lunar y al final una recreación de lo que fue llegar a la luna en 1969”, mencionó Renata Deli.

Destacó que la realidad virtual permite “caminar” en la superficie lunar y es de las pocas experiencias que se puede lograr y aseguró que la Luna es un tema muy interesante para explorar.

Una experiencia para toda la familia

Ubicada en la plaza Samara Satélite, en Naucalpan, Estado de México, la experiencia, que dura alrededor de 45 minutos, se puede vivir en grupos de hasta seis personas, quienes serán parte de una tripulación lista para emprender e interactuar durante todo el viaje lunar.

Carlos, unos de los visitantes que acudió a la apertura, dijo estar sorprendido porque no esperaba que la experiencia fuera tan inmersiva y aplaudió el trabajo realizado.

Finalmente, Renata Deli aseguró que “Luna. La experiencia inmersiva” es para toda la familia, la cual estará abierta de jueves a domingo por las tardes y los fines de semana todo el día.

Foto: Alberto Estrada

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.