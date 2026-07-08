¿Por qué es peligrosa una “tormenta negra”? Alertan por fuertes lluvias en México

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Al menos cinco estados de la República Mexicana cuentan con un pronóstico de lluvias muy fuertes para este miércoles, por lo que medios denominan este tipo de precipitaciones como “tormenta negra”, un término que es utilizado en países asiáticos y hace referencia al nivel más alto de advertencia por lluvias intensas, según el Observatorio de Hong Kong.

En México, el concepto de “tormenta negra” no forma parte de las definiciones oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y se utiliza de forma informal para describir precipitaciones fuertes que superan un acumulado de agua superior a los 70 milímetros [mm], las cuales pueden aumentan la probabilidad de inundaciones, encharcamientos, desbordamiento de cauces y deslaves.

Los estados más afectados por las lluvias para este miércoles 8 de julio

De acuerdo al reporte del SMN cuatro estados tienen probabilidad de lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm):

Veracruz (norte, costa y sur)

Tlaxcala

Puebla (norte, centro y este)

Hidalgo (norte y este)

Nayarit (norte)

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

Zacatecas (suroeste)

Durango (oeste y sur)

Sinaloa (centro y sur)

Jalisco (norte y oeste)

Michoacán (centro, norte y noreste)

Guerrero (norte)

Oaxaca (norte y centro)

Chiapas (este)

Tamaulipas (sur)

San Luis Potosí (este)

Estado de México (centro, este y oeste)

Ciudad de México

Morelos

Tabasco (oeste)

Lluvias intensas en México. Foto:Getty

Precipitaciones puntuales fuertes de 25 a 50 mm

Aguascalientes

Colima

Guanajuato

Querétaro

Campeche

Yucatán

¿Por qué son tan peligrosas las lluvias de este miércoles 8 de julio?

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) emitió un aviso preventivo a la población debido a las precipitaciones constantes que se presentarán este día en gran parte del país.

“Ante la alta probabilidad de inundaciones, encharcamientos, desbordamiento de cauces y riesgos por inestabilidad de laderas, se hace un llamado a mantenerse alerta y evitar situaciones de riesgo innecesarias”, explicó el organismo.

Y recomendó que para reducir riesgos, es fundamental evitar el cruce de corrientes de agua, ya sean vados o calles inundadas, tanto a pie como en vehículo, pues la fuerza de la corriente representa un peligro.

“Se recomienda verificar que las coladeras, alcantarillas y bajantes pluviales de su hogar se encuentren libres de basura y escombros, para evitar encharcamientos dentro del hogar”. Coordinación Nacional de Protección Civil

Como medida adicional, se recomienda contar con un Plan Familiar de Protección Civil y preparar una mochila de emergencia, la cual debe incluir:

Linterna

Radio con pilas

Agua embotellada

Alimentos no perecederos

Botiquín básico

¿Por qué se le llama “tormenta negra”?

El sistema de alerta por tormentas y lluvias intensas, utilizado en distintos países y regiones de Asia, como China, Japón y Taiwán, se compone de tres niveles: ámbar, rojo y negro. Este último representa el grado más alto de advertencia ante precipitaciones severas.

El Observatorio de Hong Kong destacó que las señales roja y negra alertan a la población sobre “fuertes lluvias que podrían provocar graves inundaciones en las carreteras y congestión vehicular”.