Ray Lamontagne Se Desmaya En Pleno Concierto; Esto Se Sabe Sobre Su Estado De Salud

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El cantante se encuentra estable. Foto: Gettyimages

El cantante y compositor estadounidense Ray LaMontagne se desmayó en pleno escenario durante un concierto en Nashville, Tennessee, Estados Unidos, el pasado 5 de septiembre. El momento quedó registrado en videos compartidos en redes sociales y generó preocupación entre los asistentes y seguidores del músico.

El ganador del premio Grammy, de 53 años, se encontraba ofreciendo un espectáculo en el Ryman Auditorium cuando perdió el conocimiento durante la interpretación de “Jolene”.

¿Qué le pasó a Ray LaMontagne durante su concierto?

De acuerdo con reportes sobre el incidente, el cantante ya había presentado dificultades durante los primeros minutos de su presentación. LaMontagne interrumpió en dos ocasiones la canción “Hannah”, aparentemente porque perdió el hilo de la letra.

Posteriormente, el músico salió brevemente del escenario antes de regresar para continuar con el espectáculo. Fue durante “Jolene” cuando tras tocar los primeros 7 segundos de guitarra, el intérprete se desvaneció frente al público causando que este empezara a gritar.

El hecho quedó registrado en grabaciones que posteriormente fueron difundidas en redes sociales, donde usuarios mostraron el momento en que el intérprete cayó sobre el escenario.

¿Por qué se desmayó Ray LaMontagne en su concierto?

Tras el incidente, representantes de Ray LaMontagne informaron sobre su estado de salud a través de una publicación en Instagram. El equipo del músico señaló que LaMontagne recibió atención de los servicios médicos de emergencia locales y que estaba siendo tratado por deshidratación relacionada con el calor.

Según el comunicado, el cantante se encontraba bien y agradeció la comprensión de sus seguidores después de lo ocurrido.

Ray LaMontagne actualmente realiza una gira para conmemorar los 20 años de su álbum “Trouble”. Su siguiente presentación está programada para el 16 de septiembre en el Akron Civic Theatre, en Ohio.

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