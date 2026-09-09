Lucerito Mijares confirma que tuvo apendicitis y fue operada: “Estoy bien”

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Lucerito se encuentra estable. Foto: Cuartoscuro

Lucero Mijares confirmó que tuvo apendicitis y fue operada, esto después de que en las últimas horas surgieran reportes sobre una hospitalización de emergencia en Ciudad de México. A través de redes sociales, la cantante explicó su situación a sus seguidores.

“Tuve una apendicitis y ya me operaron”. Lucero Mijares, cantante

Lucerito Mijares revela que tuvo apendicitis

La hija de Lucero y Manuel Mijares apareció en un video publicado en Instagram, donde se mostró sonriente y de buen ánimo. Antes de explicar lo ocurrido, agradeció los mensajes y muestras de preocupación que recibió por parte de sus seguidores.

Posteriormente, explicó que el motivo de su atención médica fue un cuadro de apendicitis y confirmó que ya fue sometida a una cirugía. Si bien, la cantante no dio a conocer cuándo ocurrió exactamente la intervención ni reveló el nombre del hospital donde fue atendida, si aseguró que todo salió bien y describió el procedimiento como algo sencillo.

“Todo súper, estuvo súper simple, súper fácil”. Lucero Mijares, cantante

Después de la operación, la artista también aprovechó para desmentir las versiones que denominó como “incorrectas”, que comenzaron a circular sobre su estado de salud y pidió a sus seguidores no prestar atención a los rumores.

“Pues nada, no se crean chismes raros que andan luego rondando por ahí”. Lucero Mijares, cantante

Por otra parte, la intérprete también reconoció el apoyo que recibió durante este episodio y agradeció a sus familiares, así como al personal médico que estuvo pendiente de ella.

Finalmente, la joven aseguró que se encuentra bien y dejó abierta la posibilidad de regresar pronto a sus actividades profesionales.

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