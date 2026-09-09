Gala Montes rompe el silencio tras salir de “La casa de los famosos México”: “Estoy bien”

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Gala Montes reaparece tras salir de “La Casa de los Famosos” | Foto: Cuartoscuro

Gala Montes compartió una historia de Instagram unas horas después de que se anunciara su salida de “La Casa de los Famosos México 2026” este martes 8 de septiembre. La actriz y cantante no ofreció explicaciones de su repentino abandono del proyecto televisivo tras menos de dos días de haber ingresado.

Asimismo, la protagonista de “¡Hasta la madre del Día de las Madres!” evitó dar declaraciones al respecto de su salida de “Malinche El Musical“, obra musical que también anunció la salida de la actriz y cantante a través de un comunicado.

¿Qué dijo Gala Montes tras su salida de “La Casa de los Famosos”?

A través de su cuenta de Instagram, Gala Montes aseguró durante la noche de este lunes que se encuentra bien tras su salida de “La Casa de los Famosos México 2026“.

“Mi gente, ya estoy bien”. Gala Montes

😳🏠 "Ya estoy bien, estoy descansando"



Gala Montes compartió un mensaje para sus seguidores expresando que se encuentra bien y que en próximos días explicará lo sucedido tras abandonar de La Casa de los Famosos México



🎥 galamontes #diariocambio #Puebla @LaCasaFamososMx pic.twitter.com/xg2BSMfG42 — Diario Cambio (@Diario_Cambio) September 9, 2026

Además, aseguró que iba a descansar debido a que entrenó con Yahir, también integrante del programa de televisión. “Estaba muy cansada“, agregó.

Finalmente, adelantó que daría más detalles de su salida de “La Casa de los Famosos” en los próximos días, pues el objetivo de su mensaje inicial era informar a sus seguidores que se encontraba bien.

No dijo nada de “Malinche El Musical”, pero…

Gala Montes no se refirió a su estatus dentro del proyecto de “Malinche El Musical” en su mensaje de Instagram; sin embargo, sí se refirió a ello en redes sociales.

Mediante su cuenta en Instagram, Gala Montes negó haber sido desvinculada laboralmente del musical, pues respondió a una publicación: “Ajajaj fake new no está en las redes de Malinche”.

Sin embargo, la producción del musical anunció cerca de la media noche en sus cuentas oficiales que su participación queda aplazada sin una nueva fecha.

Así fue la salida de Gala Montes de La Casa de los Famosos

Gala Montes salió voluntariamente de “La Casa de los Famosos México” a casi dos días de haber ingresado al reality, informó el programa a través de sus redes sociales durante la tarde de este martes.

Sin especificar las razones por las que la actriz y cantante decidió abandonar el programa, la producción le deseó el mejor de los éxitos en sus futuros proyectos.

Informamos a nuestros seguidores que #GalaMontes decidió voluntariamente salir de la #LaCasaDeLosFamososMx y, con ello, terminar su participación. Le deseamos el mejor de los éxitos en futuros proyectos. — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) September 8, 2026

Gala Montes regresó al programa el domingo 6 de septiembre para ocupar el lugar que dejó Aldo Rendón, quien salió por motivos de salud.

Sin embargo, su regreso también tenía un significado personal, pues se trataba de una nueva oportunidad para buscar la victoria que, según ella, se le escapó durante su primera participación durante la segunda temporada del programa.

Al ingresar nuevamente a la casa, recordó que terminó en tercer lugar en aquella edición y aseguró que consideraba que debió ganar. Incluso explicó que es una persona a la que le gusta intentarlo de nuevo cuando pierde.

“Yo sí quiero ganar y siento que debí haber ganado la otra casa”, comentó durante su regreso.

También señaló que para ella la experiencia dentro del show no se reduce al premio económico, sino que el verdadero valor está en todo lo que ocurre durante el camino, desde las relaciones que se construyen hasta las experiencias que se viven dentro de la casa.

¿Quién es Gala Montes?

Conocida artísticamente como Gala Montes, es una actriz y cantante mexicana nacida en la Ciudad de México el 4 de agosto de 2000.

Inició su carrera como actriz infantil, debutando en la televisión con la serie “La niñera” en 2007, sumando en su filmografía diversas producciones televisivas y cinematográficas, destacando en proyectos como “El señor de los cielos”, “Diseñando tu amor:, así como “La mexicana y el güero”.

En paralelo a su carrera actoral, incursionó en la música en 2018 con el lanzamiento de sus sencillos.

Asimismo, muchos la recuerdan por su participación en “La Casa de los Famosos”, donde vivió una polémica pelea con Adrián Marcelo.

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