¿Recuerdas al niño de “Baby Shark”? Regresa 10 años después y debuta en el K-pop con videoclip

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Park Geon-roung era el niño de “Baby Shark”. Foto: Getty images | Ilustrativa

Park Geon-roung, el joven que apareció cuando era niño en el videoclip de “Baby Shark”, regresó a la música como exponente de K-pop con el lanzamiento de “WAVE”, su nuevo sencillo, después de una década alejado de los escenarios.

El cantante surcoreano, de 17 años, ahora se presenta bajo el nombre artístico de Baby Shark Boy y lanzó su nueva canción en colaboración con Jooheon, integrante del grupo de K-pop Monsta X. El videoclip de “WAVE” fue publicado en YouTube el pasado 19 de agosto.

A través de un comunicado difundido en la página de The Pinkfong Company, empresa de entretenimiento educativo de Corea del Sur a la que se atribuye la creación de “Baby Shark”, Park Geon-roung habló sobre su regreso a la música.

“Siempre he estado muy agradecido por el hecho de que sigan recordando el video en el que aparecí cuando era niño. Si hace 10 años bailaba al lado de Baby Shark, ahora quería hacerles escuchar mi propia voz y las historias que yo mismo escribí”, se puede leer.

El lanzamiento de “WAVE” de Baby Shark Boy

Con su nombre artístico, Park Geon-roung busca llamar la atención de los seguidores de la popular canción infantil, además de contar con el respaldo de The Pinkfong Company.

Cabe recordar que el video original de “Baby Shark” fue publicado el 17 de junio de 2016 en la cuenta de Pinkfong y actualmente cuenta con más de 17 mil 200 millones de reproducciones.

En su momento, el video se convirtió en el más visto de YouTube a nivel mundial y ocupó esa posición durante 69 meses consecutivos.

Para “WAVE”, Baby Shark Boy participó personalmente en la composición de la letra, mientras que Jooheon, de Monsta X, colaboró como artista invitado y brindó su apoyo a este nuevo comienzo de Park Geon-roung.

The Pinkfong Company informó en su página oficial que planea mostrar el pasado, presente y nuevo comienzo de Baby Shark Boy de una manera multidimensional a través de la canción y el videoclip.

El tema comienza con una apertura de la canción “Baby Shark” y posteriormente da paso a la propuesta musical de Baby Shark Boy.

La melodía mantiene elementos del K-pop electrónico de Corea del Sur, con una propuesta musical enfocada en el público joven.

Después de 10 años, Baby Shark Boy retoma su vínculo con la icónica canción infantil y busca presentar una nueva imagen juvenil a partir de la experiencia que obtuvo desde su aparición en el video original.

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