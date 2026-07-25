Cineteca Nacional presenta retrospectiva del cineasta Yasujiro Ozu

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El cine japonés regresa a la pantalla grande con una retrospectiva dedicada a Yasujiro Ozu, uno de los directores más influyentes de la historia del cine. La Cineteca Nacional, en colaboración con la Fundación Japón, exhibe algunas de las obras más representativas del realizador del 21 de julio al 2 de agosto. Por ello, esta noche en Noticias en Claro, José Antonio Valdés Peña, crítico de cine, da un recorrido por la filmografía del nipón.

Reconocido por retratar la vida cotidiana, las relaciones familiares y los cambios sociales que vivió Japón tras la Segunda Guerra Mundial, Yasujiro Ozu es considerado, junto con Akira Kurosawa y Kenji Mizoguchi, uno de los pilares del cine clásico japonés.

¿Qué películas de Yasujiro Ozu podrás ver en la Cineteca Nacional?

La retrospectiva reúne títulos que marcaron la trayectoria del director y que hoy son referentes del cine mundial:

He nacido, pero… (1932): dos hermanos cuestionan la actitud de su padre frente a un jefe autoritario.

dos hermanos cuestionan la actitud de su padre frente a un jefe autoritario. El sabor del té verde con arroz: retrata la crisis de un matrimonio y los cambios en la vida en pareja.

retrata la crisis de un matrimonio y los cambios en la vida en pareja. Hierbas flotantes: sigue a una compañía de teatro cuyos integrantes enfrentan secretos, celos y conflictos familiares.

sigue a una compañía de teatro cuyos integrantes enfrentan secretos, celos y conflictos familiares. Las hermanas Munekata: explora el contraste entre dos hermanas con visiones distintas sobre el amor y la vida.

explora el contraste entre dos hermanas con visiones distintas sobre el amor y la vida. Primavera temprana: cuenta la historia de un oficinista cuya relación extramarital pone en riesgo su matrimonio.

cuenta la historia de un oficinista cuya relación extramarital pone en riesgo su matrimonio. Historia de Tokio: considerada la obra maestra de Ozu, muestra el viaje de una pareja de adultos mayores para visitar a sus hijos y reflexiona sobre la familia, el paso del tiempo y las nuevas generaciones.

Yasujiro Ozu transformó el cine con historias sobre la familia

Valdés Peña destacó que, a diferencia de otros directores japoneses conocidos por sus historias de samuráis o grandes epopeyas, Yasujiro Ozu construyó un estilo propio centrado en las emociones y la vida familiar.

El especialista explicó que el cineasta retrató la transformación de la sociedad japonesa con un lenguaje visual caracterizado por planos fijos. Además, resalta una cámara colocada a baja altura y relatos donde predominan los vínculos entre padres e hijos, los matrimonios y los cambios generacionales.

¿Hasta cuándo estará la retrospectiva de Yasujiro Ozu?

La muestra representa una oportunidad para conocer o redescubrir la obra de uno de los cineastas más importantes del siglo XX a través de algunas de sus películas más reconocidas.

La retrospectiva permanecerá hasta el 2 de agosto en las tres sedes de la Cineteca Nacional. Los asistentes podrán consultar los horarios y la programación completa en el sitio oficial del recinto.

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