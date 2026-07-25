“The Lord of the Rings: The Rings of Power”, revela el primer tráiler de su temporada 3 en la San Diego Comic-Con

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El elenco de “The Rings of Power” se presentó en la Comic-Con. Foto: AFP

La tercera temporada de “The Lord of the Rings: The Rings of Power”, considerada la serie más cara de la historia de la televisión, estrenó su tráiler este viernes en el segundo día de la San Diego Comic-Con.

En el adelanto se presentó a los nazgnagôl, algunos de los personajes que la nueva temporada de la serie de Amazon Prime introducirá, detallaron sus creadores J.D. Payne y Patrick McKay.

El clip ofreció un anticipo del desafío que se cierne sobre los héroes y guerreros de la Tierra Media en la nueva entrega de esta precuela de “The Lord of the Rings”, que llegará a la plataforma de streaming el próximo 11 de noviembre.

“La sombra se alza en la Tierra Media”, proclama en el video Sauron, quien intenta forjar el anillo que los rige a todos.

La hora del poder ha llegado. Mira el Tráiler Oficial de la temporada 3 de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder. Estreno el 11 de noviembre, solo en Prime Video. pic.twitter.com/Xb347Zzyp8 — PrimeVideoMX (@PrimeVideoMX) July 24, 2026

La tercera temporada se desarrolla años después del final de la segunda, reveló el panel, en el que también participó parte del elenco de la serie.

“Sauron ha ido expandiendo sus tropas por la Tierra Media (…) Hay unos pocos focos de resistencia que pueden mantenerlo a raya”, contextualizó Payne.

Esta temporada se concentrará en los esfuerzos de Sauron por forjar el Anillo Único, y abrirá una ventana al corazón de su fortaleza, comentó Charlie Vickers, quien interpreta al Señor Oscuro.

“Él ha estado encerrado en Barad-dûr, tratando una y otra vez de forjar el Anillo Único, sin conseguirlo. Así que ahora está completamente empeñado en encontrar una manera de lograrlo”, comentó Vickers.

La presentación en la sala más importante de la Comic-Con también introdujo algunos de los nuevos personajes que entrarán en la trama a partir de noviembre, Simon Pegg le dará voz al Balrog, mientras que Andrew Richardson encarnará a Anarion, figura clave de Gondor, entre otros.

Jamie Campbell Bower (“Stranger Things”), otro nuevo protagonista, participó en el panel donde recordó haber “estallado en llanto” cuando obtuvo el rol de Celeborn, el esposo de Galadriel, y uno de los elfos más sabios, poderosos e importantes de la Tierra Media en el universo de J.R.R. Tolkien.

Vistazo a “Blade Runner 2099”

Amazon Prime abrió su presentación en la Comic-Con con un vistazo a su distópica miniserie “Blade Runner 2099”, y anunció que estará disponible a partir del 25 de noviembre.

Protagonizada por Michelle Yeoh (“Everything Everywhere All at Once”) y Hunter Schafer (“Euphoria”), la miniserie supone “el renacimiento de una ciudad y el renacimiento de todos nuestros personajes”, dijo la creadora y productora ejecutiva, Silka Luisa.

El productor Andrew Kosove subrayó que la franquicia se siente “más relevante que nunca”.

“El futuro se materializó”, acotó Silka Luisa.

“Mucho de lo que Blade Runner prometía se siente inmediato y a la vuelta de la esquina (…) Y para mí la gran incógnita es qué pasa cuando nuestro tiempo termina. ¿Qué pasa cuando los humanos dejan de ser la especie dominante?”, prosiguió.

Luisa reveló que inicialmente Schafer rechazó el papel por no querer continuar en televisión, pero la hicieron reconsiderar con el guión en mano.

A continuación, el Hall H recibió a DC Studios para mostrar un poco de “Lanterns”, su nuevo giro sobre el superhéroe Linterna Verde.

Protagonizada por Kyle Chandler y Aaron Pierre, la serie está ambientada en un pueblo de Nebraska, pero en los adelantos que la audiencia pudo saborear en San Diego, la acción también despega al espacio.

La Comic-Con arrancó el jueves en el Centro de Convenciones de San Diego, con decenas de miles de fans encarnando a villanos, héroes, princesas y encapuchados.

La gran fiesta de la cultura pop culmina el domingo 26.

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