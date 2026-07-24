Sebastián Yate se desvanece en Survivor México, rompe en llanto y envía mensaje desde el hospital

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El concursante se desvaneció. Foto: Gettyimages

Sebastián Yate actor y concursante de “Survivor México: La Reliquia en Llamas”, se desvaneció ayer, 23 de julio, en medio de la competencia, causando conmoción entre sus fans y espectadores del reality show.

Horas después del incidente, el también cantante colombiano compartió un mensaje desde el hospital para tranquilizar a sus seguidores.

¿Qué le pasó a Sebastián Yate en “Survivor México”?

De acuerdo con la grabación, el hecho ocurrió cuando los participantes de las tribus Halcones y Jaguares competían por reunir 11 monedas para adquirir productos del “mercado” del programa.

Como parte del reto, Sebastián Yate debía derribar una serie de barriles para encontrar tres calaveras. Sin embargo, mientras realizaba el circuito comenzó a mostrar signos de malestar.

El colombiano expresó que no podía ver lo que tenía alrededor y, segundos después, perdió el conocimiento, cayendo de forma repentina sobre la arena. La escena provocó la inmediata reacción de sus compañeros y del equipo médico, que ingresó para brindarle atención.

Sebastián Yate envía mensaje desde el hospital

Después del episodio, el actor publicó un video desde el hospital para sus historias de Instagram, en el que agradece las muestras de apoyo y explicar cómo se encontraba. Entre lágrimas, aseguró que el incidente fue una experiencia difícil, pero confirmó que ya estaba siendo atendido por especialistas.

“Gracias por todos sus mensajes. Ya estoy bien, me están revisando y espero recuperarme pronto”, expresó el concursante en el video compartido en sus redes sociales.

Foto: Captura de pantalla

Hasta el momento, la producción de “Survivor México: La Reliquia en Llamas” no ha informado oficialmente cuál es el diagnóstico del participante ni si podrá reincorporarse a la competencia.

¿Quién es Sebastián Yate?

Sebastián Yate tiene 31 años y es un actor, conductor, cantante y creador de contenido originario de Colombia. Desde hace años se mudó a México para impulsar su carrera artística y ha participado en distintos proyectos de televisión y teatro. Además, mantiene una activa presencia en redes sociales, donde comparte contenido sobre su trabajo, detrás de cámaras y videos en TikTok con tendencias y momentos de su vida cotidiana.

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