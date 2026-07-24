Aylín Mujica responde a críticas por volver al trabajo tras la muerte de su hijo: “Tengo que seguir con mi vida”

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La actriz prefiere concentrarse en su trabajo. Foto: Gettyimages

Aylín Mujica respondió a las personas que la cuestionaron por retomar sus compromisos laborales a pocos días de la muerte de su hijo, Mauro Menéndez.

La actriz cubana aseguró que, aunque enfrenta un profundo dolor, regresar al trabajo es una decisión que tomó convencida de que era lo que su primogénito habría querido.

Aylín Mujica revela porqué volvió al trabajo tras la muerte de su hijo

Ayer, 23 de julio, durante una entrevista para el programa La Mesa Caliente, de Telemundo, Mujica explicó que continuar con las grabaciones de Top Chef VIP representa una forma de encontrar fortaleza y seguir adelante por su familia.

“Yo tengo que seguir con mi vida porque es lo que más hubiera deseado Mauro y tengo que seguir con mis compromisos de trabajo. Eso es lo que me va a dar fortaleza, porque si yo me quedo llorando no voy a resolver nada y no voy a ser un ejemplo para mis hijos”. Aylin Mujica, actriz

La actriz viajó a Colombia para continuar con las grabaciones de la quinta temporada de Top Chef VIP, apenas unos días después del fallecimiento de su hijo. Mujica explicó que honrar la memoria de Mauro implica seguir adelante.

“Mauro me hubiera dicho: ‘Deja el drama y regresa a tu trabajo’, porque él sabía que mi carrera es mi pasión. Regresar a Top Chef VIP lo hago por él”. Aylin Mujica, actriz

Durante la conversación, la periodista Verónica Bastos le preguntó qué respondía a quienes consideran que debería permanecer en casa para vivir su duelo. La actriz aseguró que cada persona enfrenta las pérdidas de manera distinta y que permanecer inmóvil no cambiaría la realidad.

“¿A qué me voy a quedar? ¿A seguir enganchada en un sufrimiento que no va a hacer que Mauro físicamente regrese? No tiene sentido”.

Asimismo, señaló que intenta afrontar este momento inspirándose en la filosofía estoica. “No podemos cambiar las cosas que nos pasan, pero sí podemos cambiar la actitud con la que las enfrentamos”.

Finalmente, reiteró que su prioridad es mantenerse fuerte por el resto de su familia. “Quedarme en mi casa llorando y mirando el techo no es un buen ejemplo para mis hijos. Mi madre no me lo permitiría y Mauro sabe lo que significa mi carrera”.

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