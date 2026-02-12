Rihanna se vuelve tendencia tras inesperada escena en supermercado

GENERANDO AUDIO...

La reacción de la cantante llamó la atención de los usuarios. Foto: AFP

Una escena cotidiana llevó a Rihanna directo a la conversación en redes sociales. La cantante fue captada durante una compra en un supermercado de Los Ángeles, pero un pequeño detalle convirtió el recorrido en un video viral.

Las imágenes comenzaron a circular en X, donde usuarios comentaron la forma en la que reaccionó la intérprete.

El incidente ocurrió durante una compra normal

En la grabación se observa a Rihanna vestida de negro mientras elige distintos productos en el área de frutas y verduras. La artista aparece acompañada por su equipo de seguridad.

Todo transcurre con normalidad hasta que una adulta mayor, tras confundirse, toma por error el carrito de supermercado de la cantante.

¿Cómo reaccionó Rihanna?

Lejos de generar incomodidad, Rihanna reaccionó con calma. La artista sonrió y continuó con sus compras.

La mujer, tras percatarse de la confusión, se mostró sorprendida, ofreció disculpas a uno de los acompañantes de la cantante y también terminó sonriendo, visiblemente apenada.

El video se hace viral en redes sociales

El clip comenzó a difundirse este martes y rápidamente se viralizó entre usuarios de X este miércoles. Internautas destacaron la naturalidad de la escena, así como la actitud de la cantante ante la situación.

Además, varios comentarios subrayaron el contraste entre la fama de Rihanna y una actividad tan cotidiana como hacer el súper.

