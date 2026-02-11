Ticketmaster advierte por “boletos especulativos falsos” y revela 3 pasos clave para evitar este fraude

GENERANDO AUDIO...

Ticketmaster advierte por “boletos especulativos falsos”. Foto: AFP

Ante el incremento de fraudes en la compra de entradas para conciertos y espectáculos en vivo, Ticketmaster emitió un boletín en el que alerta sobre los llamados “boletos especulativos” o spec listing, una práctica que calificó como injusta y engañosa para los fans.

La empresa señaló que este esquema consiste en publicar y vender boletos que en realidad no existen, ya que el vendedor no los posee al momento de ofrecerlos. En otras palabras, se trata de una apuesta, el revendedor espera conseguir las entradas más adelante para poder cumplir con la venta realizada, si no lo logra, el comprador queda en riesgo.

“En Ticketmaster creemos que los fans reales merecen boletos reales”, señaló la compañía, al tiempo que reiteró su compromiso de combatir a bots y revendedores que recurren a este tipo de prácticas.

Los boletos especulativos ocurren cuando una persona o sitio web crea un listado de entradas para un evento sin tenerlas en su poder. Es decir, anuncian la venta incluso antes de que los boletos salgan oficialmente al público o sin haberlos adquirido previamente.

De acuerdo con Ticketmaster, cualquier persona que afirme vender este tipo de boletos está incurriendo en fraude, ya que ofrece un producto inexistente bajo la promesa de conseguirlo más adelante.

Este fenómeno suele aparecer apenas se anuncia una gira o un concierto, generando la falsa percepción de que las entradas ya se están agotando o que solo pueden conseguirse a precios inflados en reventa.

¿Cómo afecta este fraude a los fans?

La compañía advirtió que el spec ticketing perjudica directamente a los seguidores, pues los obliga a competir contra estafadores que intentan conseguir boletos para cumplir con ventas que ya realizaron sin tener inventario real.

Además, provoca pánico entre los compradores al hacerles creer que los boletos solo están disponibles mediante reventa y a costos mucho más altos, incluso cuando la venta oficial aún no comienza.

Esto, según la empresa, distorsiona el mercado y dificulta que los fans accedan a entradas legítimas a precio original.

3 sencillos pasos para no caer en boletos especulativos falsos

Ticketmaster compartió una serie de recomendaciones para evitar este tipo de fraude:

No compres boletos antes de la venta oficial

Desconfía de cualquier revendedor individual o sitio web que asegure tener entradas antes de que salgan oficialmente al público.

Compra solo en canales oficiales

Adquiere tus boletos cuando inicie la venta oficial y hazlo a través de plataformas autorizadas. Ticketmaster asegura que no permite boletos especulativos en su sitio, aunque otros portales sí lo hacen.

Verifica la información en el sitio del artista

Antes de comprar, revisa la página oficial del artista o del evento para confirmar cuáles son los puntos de venta autorizados y evita plataformas no oficiales.

La empresa también alertó sobre sitios que ofrecen “reservas anticipadas” de boletos, ya que en muchos casos se trata de listados especulativos disfrazados, lo que puede generar confusión y resultar engañoso.

En un contexto donde los conciertos y eventos masivos generan alta demanda, la recomendación principal es clara, comprar únicamente en canales oficiales y esperar el inicio formal de la venta al público.

