Ludwika Paleta deslumbra con su belleza y posa junto a su hijo Nicolás Haza; aseguran que parece su hermano

Ludwika Paleta deslumbra en alfombra roja con su hijo. Foto: Getty Images

La actriz Ludwika Paleta volvió a ser el centro de atención tras su paso por la alfombra roja del estreno de la película “¿Quieres ser mi novia?”, que llega a los cines de México este 12 de febrero de 2026.

Acompañada de su hijo, Nicolás Haza, la protagonista no sólo cautivó con su presencia y su look, sino que también provocó reacciones entre los asistentes y en redes sociales, quienes dicen que parecen hermanos.

La actriz, de 47 años, llegó a la premier en la Ciudad de México el pasado lunes 9 de febrero, junto a Nicolás, de 25 años, quien también está incursionando en el mundo de la actuación y la música.

Las fotos y videos del momento rápidamente se volvieron virales, con comentarios en redes señalando que la cercanía de edad entre ambos daba la impresión de que podían ser hermanos más que madre e hijo.

La actriz y productora ha compartido en varias ocasiones su orgullo por su hijo Nicolás y su apoyo incondicional a sus decisiones artísticas, incluso cuando temas como el amor sin etiquetas salen a colación durante las entrevistas promocionales.

Más allá del revuelo por su apariencia juvenil, la presencia de Nicolás Haza junto a su madre en la alfombra roja también dejó ver la complicidad que existe entre ambos. Durante su paso por las cámaras, se mostraron sonrientes, relajados y atentos el uno al otro.

Nicolás, quien ha construido su propio camino en la actuación y la música, ha hablado en distintas ocasiones sobre la admiración que siente por Ludwika, no sólo como actriz, sino como madre.

Haberla acompañado en una noche tan especial para su carrera representa también una muestra de apoyo mutuo en una familia que entiende de reflectores y escenarios.

Aunque Ludwika suele mantener su vida privada con discreción, cuando se trata de sus hijos no oculta el orgullo que siente. Desde pequeño, Nicolás estuvo expuesto al medio artístico debido a la trayectoria de sus padres, pero ha buscado abrirse paso con identidad propia.

La diferencia de edad entre ambos ha sido uno de los temas que más comentarios genera en redes sociales, pero para ellos parece ser simplemente un detalle más dentro de una relación basada en cariño, respeto y acompañamiento.

¿De qué trata “¿Quieres ser mi novia?”?

El evento fue especialmente significativo porque “¿Quieres ser mi novia?” marca el regreso de Paleta a la pantalla grande en una comedia romántica dirigida por Ihtzi Hurtado y coprotagonizada por Juanpa Zurita.

La cinta es la secuela de “¿Quieres ser mi hijo?”, la producción estrenada en 2023 que exploró el amor entre una mujer madura y un hombre mucho más joven y que ganó popularidad en plataformas de streaming.

En esta nueva entrega, la historia vuelve a centrarse en la relación de los personajes de Paleta y Zurita, quienes enfrentan los prejuicios y las miradas externas sobre parejas con diferencias de edad.

Ludwika incluso aprovechó para hablar con la prensa desde la alfombra roja y reflexionar sobre los prejuicios que todavía existen en torno a este tipo de vínculos amorosos, asegurando que “el amor viene en muchas presentaciones” y que la sociedad ha evolucionado en su forma de verlo.

Para Paleta, cada alfombra roja es también un recordatorio de su trayectoria y de cómo ha sabido mantenerse vigente en la industria del entretenimiento mexicano, combinando proyectos cinematográficos, series y su papel como madre.

Para la alfombra roja, Ludwika Paleta apostó por un look sofisticado y atemporal que resaltó su figura y su elegancia natural. La actriz lució un vestido de corte impecable que combinaba modernidad con un aire clásico, que llevó con un escote que dejó ver su abdomen; además lo acompañó de un maquillaje en tonos neutros que realzó sus facciones y un peinado pulido que enmarcó su rostro.

El secreto de Ludwika Paleta para verse joven

Además de su impecable look en la alfombra roja, Ludwika Paleta aprovechó el evento para hablar sobre el secreto detrás de su piel radiante, un tema que ha generado tanto interés.

La actriz reveló que su enfoque de belleza se basa en un skincare consciente y productos con ingredientes limpios que no prometen resultados milagrosos, sino que cuidan la piel de forma realista y saludable.

Incluso ha invertido en su propia marca de cuidado facial, fruto de años de búsqueda personal por fórmulas que realmente funcionen sin dañar la salud, enfatizando que aceptar la edad con orgullo es parte del verdadero brillo que proyecta.

