Robbie Williams, Laura Pausini y Nicole Scherzinger protagoniza himno de la Final del Mundial 2026

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El himno se dio a conocer antes del Mundial. Foto: Reuters

Laura Pausini, Robbie Williams y Nicole Scherzinger fueron los encargados de interpretar “Desire”, el himno oficial de la FIFA, durante la ceremonia previa a la Final del Mundial 2026

La ceremonia previa a la Final del Mundial 2026 reunió a grandes figuras como IShowSpeed, Post Malone y Swae Lee, el espectáculo dio paso a uno de los momentos más tradicionales del encuentro, la interpretación de los himnos.

Robbie Williams, Laura Pausini y Nicole Scherzinger interpretan el himno de la FIFA

DESIRE SUENA A TODO PULMÓN 🤩🏆



El himno de la FIFA se escucha en la ceremonia de apertura con las voces de Robbie Williams, Nicole Scherzinger y Laura Pausini 🎤🎶



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Robbie Williams, Laura Pausini y Nicole Scherzinger aparecieron vestidos de azul, durante la interpretación “Desire” de himno oficial de la FIFA, Laura Pausini cantó su parte en español, uno de los detalles que destacó dentro de la presentación multicultural de la Final.

En el centro del escenario se colocaron elementos representativos del torneo, mientras las banderas de los 48 países participantes rodearon a los artistas para acompañar la interpretación previa al partido.

“Desire” es interpretada en su versión de estudio por Robbie Williams y Laura Pausini. El tema surge como una colaboración entre un cantante británico y una artista italiana que de acuerdo a la FIFA proyecta “un mensaje de unidad entre audiencias diversas”.

Su letra incorpora líneas centradas en conceptos como destino, esperanza y cooperación, además de frases que han destacado por su simbolismo, como “dignidad para los débiles en brazos de los valientes”.

Jennifer Hudson canta el himno de Estados Unidos y María Becera el de Argentina en la Final del Mundial 2026

Jennifer Hudson performs the National Anthem at the #FIFAWorldCup2026 finals



(via FOX) pic.twitter.com/2fXmUdtLUM — Variety (@Variety) July 19, 2026

Antes de la participación de los artistas internacionales, llegó el turno del himno nacional de Estados Unidos. La encargada de interpretar “The Star-Spangled Banner” fue Jennifer Hudson, cantante, actriz y ganadora de múltiples reconocimientos en la industria del entretenimiento, incluido un premio Oscar por su actuación en Dreamgirls y un Grammy por su carrera musical.

Hudson apareció en el centro del estadio mientras detrás de ella se desplegaba una enorme bandera de Estados Unidos. Alrededor del escenario permanecían las banderas de otros países participantes, creando una imagen que combinó el protocolo estadounidense con la representación internacional del Mundial.

Posteriormente, fue interpretado el himno nacional de España y luego el himno nacional de Argentina, interpretado por la cantante María Becerra.

Maria Becerra durante la prueba de sonido de esta mañana, previa a su interpretación del Himno Nacional Argentino en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Argentina y España. 🇦🇷🏆 pic.twitter.com/dq9M9EHwD0 — Maria Becerra Data (@BecerraData) July 19, 2026

Siendo las 15:03 horas en Nueva Jersey, el partido de la Final del Mundial 2026 inició; se espera que para el Medio Tiempo, más artistas como Justin Bieber, Shakira y BTS, se sumen brindando un primer medio tiempo en este torneo que haga historia.

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