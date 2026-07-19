Artistas de la ceremonia del Mundial 2026: IShowSpeed, Post Malone y Swae Lee sorprenden en la Final

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El streamer hizo historia. Foto: AFP

Post Malone, IshowSpeed y Swae Lee encabezaron la ceremonia de apertura del Mundial 2026 en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey.

A medida que avanza el espectáculo, nuevos artistas se espera que salgan en el escenario para acompañar la espera del partido entre España y Argentina, con presentaciones que mezclan música urbana, pop y sonidos country.

Así se vivió la apertura del Mundial 2026 con IshowSpeed inaugurando el evento más esperado

El primero en aparecer fue IShowSpeed, el creador de contenido estadounidense que se convirtió en uno de los rostros más virales del torneo. El streamer subió al escenario para interpretar “World Cup” y “Champions”, tema con el que incursionó en la música, acompañado de una coreografía con numerosos bailarines.

🚨| BREAKING: Speed just performed his World Cup song “Champions” in front of a crowd of 82,000 people at the FIFA World Cup Final closing ceremony 🤯🐐 pic.twitter.com/OlcxCwut9S — Speedy HQ (@IShowSpeedHQ) July 19, 2026

Posteriormente llegó el turno de Post Malone, cantante originario de Nueva York, Estados Unidos, quien apareció con un estilo inspirado en la estética vaquera para interpretar “Chrome heartnreaker”, uno de sus temas ante los aficionados. Su presentación estuvo acompañada de efectos visuales y fuegos artificiales en el escenario principal.

Foto: AFP

Durante su participación, Post Malone invitó a Swae Lee para cantar “Sunflower”, canción que ambos artistas llevaron al éxito como parte de la banda sonora de la película animada Spider-Man: Into the Spider-Verse.

¡AL ESTILO SPIDERMAN! 🕷️🕸️



Post Malone y Swae Lee cantan “SUNFLOWER” en la ceremonia de apertura de la Copa del Mundo 2026 🏆



📺 Sigue toda la cobertura de la Copa Mundial de la FIFA 2026 por Telemundo y Peacock #MundialTelemundo #FIFAWorldCup #Somos26 #EspañaVsArgentina pic.twitter.com/Acdt4jjmgQ — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) July 19, 2026

La ceremonia continúa y se espera que más artistas aparezcan antes del silbatazo inicial de la Final del Mundial 2026.

Foto: AFP

Shakira, BTS, Justin Bieber, Tom Cruise y todos los artistas de la Final del Mundial 2026

La Final del Mundial 2026 este 19 de julio no solo definirá al nuevo campeón de este torneo, sino que también reunirá a algunas de las figuras más importantes de la música, el cine y artistas. La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) confirmó un cartel de artistas que participarán tanto en la ceremonia previa como en el primer show de medio tiempo en la historia de un evento de este tipo.

Desde Justin Bieber, Shakira, hasta Tom Cruise, Laura Pausini y Robbie Williams, el espectáculo buscará ofrecer un cierre sin precedentes al torneo que organizaron México, Estados Unidos y Canadá.

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