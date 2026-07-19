Gerard Piqué llega a la Final del Mundial 2026 con Milan y Sasha; para ver el partido y el medio tiempo de Shakira

GENERANDO AUDIO...

El español estará en el Mundial. Foto: AFP

Gerard Piqué fue captado con sus hijos Milan y Shasha, este domingo 19 de julio llegando al Estadio de Nueva York/Nueva Jersey dónde se disputará la Final del Mundial 2026 entre España y Argentina.

La llegada de Piqué es uno de los hechos que más fue especulados; pues la Final contará con el primer espectáculo de medio tiempo en la historia de una Copa del Mundo, encabezado por Shakira, expareja del exjugador del Barcelona.

PIQUÉ Y BUSQUETS PRESENTES EN LA FINAL



Los campeones del 2010 llegan para apoyar a España ⭐⭐#DAZNMundial #FIFAWorldCup pic.twitter.com/GbJY82GL6f — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) July 19, 2026

¿Piqué se encontrará con Shakira en la Final del Mundial?

El exfutbolista arribó alrededor de las 11:43 horas, acompañado por sus hijos Milan y Sasha, para apoyar a su equipo, España y asimismo, presenciar el encuentro que definirá al nuevo campeón del mundo.

Cabe destacar que en 2010, Piqué junto con su equipo lograron ser los campeones del Mundial al derrotar a Países Bajos

La presencia de Gerard Piqué en la Final había generado expectativa desde días atrás, luego de que diversos medios locales aseguraran que asistiría al partido e incluso señalaran que podría hacerlo junto a Clara Chía, su actual pareja.

Los rumores cobraron fuerza debido a que Shakira fue confirmada como una de las artistas del espectáculo de medio tiempo, por lo que muchos seguidores comenzaron a especular sobre un posible encuentro entre ambos durante el evento.

Sin embargo, hasta el momento de su llegada al estadio, Piqué únicamente fue visto acompañado de Milan y Sasha, mientras que no se ha observado la presencia de Clara Chía.

Piqué, campeón del Mundial 2010 junto a España

Cabe destacar que esta no es la primera vez que Gerard Piqué está relacionado con una Final del Mundial. En 2010, el exdefensor del Barcelona formó parte de la selección española que hizo historia al conquistar su primer Mundial tras vencer a Países Bajos en la Final disputada en Sudáfrica.

Aquel encuentro terminó con marcador de 1-0 a favor de España, gracias a un gol de Andrés Iniesta en el minuto 116 de la prórroga, resultado que le permitió al conjunto dirigido por Vicente del Bosque levantar el trofeo por primera vez en su historia.

Piqué fue titular durante todo el torneo y disputó los siete partidos de aquella edición, formando junto a Carles Puyol una de las defensas más recordadas de la selección española.

Ahora, 16 años después de aquel título, el exfutbolista regresa a una Final del Mundial, aunque esta vez desde las gradas y acompañado por sus hijos Milan y Sasha, mientras su expareja Shakira será una de las figuras principales del espectáculo de medio tiempo.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.