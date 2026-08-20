Restablecen sitios de gob.mx tras corte de conectividad

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Sitios de gob.mx vuelven a estar disponibles. FOTO: Cuartoscuro

El dominio gob.mx, que concentra sitios y servicios digitales del Gobierno de México, presentó una falla este miércoles 19 de agosto de 2026 debido a un corte de conectividad.

La interrupción afectó el acceso a páginas de dependencias federales como Presidencia de la República, Gobernación, Defensa, Marina, Bienestar y Cultura. Durante la falla, algunos portales mostraron mensajes de error que impedían consultar su contenido.

Sitios de gob.mx vuelven a estar disponibles

Los sitios de gob.mx ya se encuentran disponibles, de acuerdo con una actualización difundida después de la interrupción. También se informó que la incidencia fue ajena a sus sistemas y se ofreció una disculpa por las molestias ocasionadas.

Los sitios de https://t.co/qoreFPzf8r se encuentran disponibles. Aunque se debió a una incidencia ajena a nuestro sistemas, ofrecemos una disculpa por las molestias. pic.twitter.com/SwulO20FKI — Agencia de Transformación Digital (@AgenciaGobMX) August 20, 2026

Previamente, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones había informado que los sitios alojados en gob.mx se encontraban temporalmente inhabilitados por un corte de conectividad.

La dependencia indicó en ese momento que los servicios serían rehabilitados aproximadamente 25 minutos después del reporte y que avisaría cuando el acceso quedara restablecido.

¿Qué páginas de gob.mx presentaron fallas?

Durante la interrupción se registraron problemas para ingresar a diferentes páginas que utilizan el dominio gob.mx, entre ellas:

Presidencia de la República

Secretaría de Gobernación

Secretaría de la Defensa Nacional

Secretaría de Marina

Secretaría de Bienestar

Secretaría de Cultura

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Al intentar ingresar a algunos de estos sitios aparecieron mensajes como “404 Not Found” y “503 Service Temporarily Unavailable”, relacionados con la imposibilidad temporal del servidor para entregar el contenido solicitado.

Falla en gob.mx fue por un corte de conectividad

El portal gob.mx es utilizado para consultar información oficial, trámites y servicios de distintas dependencias federales.

Durante el incidente, la información disponible señaló que la interrupción se debió a un corte de conectividad. Posteriormente, se confirmó que los sitios volvieron a estar disponibles y que la incidencia fue ajena a sus sistemas.

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