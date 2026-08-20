“La captura” busca cambiar la narrativa sobre los policías y llegará a Netflix

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“La captura” llegará a Netflix este mes. Foto: Alberto Estrada

La película mexicana “La captura”, que llegará a Netflix el próximo 21 de agosto, busca ofrecer una mirada distinta sobre los cuerpos policiacos al contar la historia real de dos agentes que, en medio de una situación extraordinaria, deben decidir entre cumplir con su deber o poner en riesgo su propia vida y la de sus familias.

Para Alfonso Herrera, formar parte de esta producción representó una oportunidad de participar en una cinta con altos valores de producción, realizada en México y basada en hechos reales. El actor destacó que la historia se cuenta desde la perspectiva de policías que hicieron su trabajo de manera correcta, en un contexto que remite a acontecimientos ocurridos a principios de 2016.

Herrera también reconoció el trabajo de sus compañeros Héctor Kotsifakis y Noé Hernández, así como del director Chava Cartas y del equipo encabezado por Francisco Leiva, quienes llevaron esta historia a la pantalla de Netflix.

Uno de los principales atractivos de “La captura” es precisamente mostrar una faceta diferente de las instituciones de seguridad. Alfonso Herrera consideró que durante mucho tiempo el entretenimiento se ha concentrado en contar “el lado oscuro o corrupto” de las instituciones, por lo que ahora resulta importante voltear la mirada hacia quienes realizan su trabajo desde la honestidad y el compromiso.

“La captura” busca mostrar otra cara de los cuerpos policiacos

La película también pone sobre la mesa el complejo dilema que enfrentan los policías cuando deben decidir qué hacer ante una situación que puede tener consecuencias irreversibles. Noé Hernández y Héctor Kotsifakis destacaron que la historia permite entender que detrás de algunas decisiones existen miedo, amenazas y circunstancias que pueden involucrar no solamente a los agentes, sino también a sus familias.

De esta manera, la cinta evita presentar la corrupción simplemente como una decisión entre el bien y el mal. Los actores consideran que también es necesario comprender el contexto en el que algunos policías terminan tomando determinadas decisiones, particularmente cuando sienten que su vida o la de sus seres queridos está en peligro.

Otro de los temas que aborda la producción es el prejuicio hacia quienes pertenecen a las corporaciones policiacas. Los intérpretes señalaron que muchas veces se juzga a una persona por su profesión, apariencia o por la imagen que históricamente se ha construido alrededor de los policías, sin conocer realmente su historia.

Un patrullaje de rutina se convierte en la misión más peligrosa de sus vidas cuando dos policías federales descubren que el hombre que acaban de detener es El Chapo Guzmán.



Inspirada en una historia real. 'La Captura', próximamente solo en Netflix. pic.twitter.com/jLbCFxoihv — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) July 23, 2026

Para los protagonistas, “La captura” también representa una oportunidad para cambiar la narrativa dentro del entretenimiento mexicano, después de años en los que las historias sobre narcotraficantes y delincuentes han tenido una fuerte presencia y, en algunos casos, incluso una mirada aspiracional.

Los actores consideraron que el público también debe darse la oportunidad de conocer estas historias antes de emitir un juicio. En ese sentido, la película busca romper con la percepción inmediata de que una producción sobre policías necesariamente será una historia de corrupción o narcotráfico.

Con “La captura”, Alfonso Herrera, Noé Hernández y Héctor Kotsifakis esperan que los espectadores conozcan una historia basada en hechos reales, pero también reflexionen sobre los dilemas que enfrentan quienes trabajan al límite entre el deber, el miedo y la supervivencia. La película estará disponible en Netflix a partir del 21 de agosto.

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