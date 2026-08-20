Víctor García regresa al Auditorio Nacional con nuevo EP y reacciona a Yahir en La Casa de los Famosos

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Foto: David Rubí

Tras darse a conocer que las entradas para su próximo concierto en el Auditorio Nacional están agotadas, Víctor García se reunió con la prensa para hablar sobre su regreso musical, que ahora toma una nueva forma con el lanzamiento de su EP “Recuerdo de un ayer”, una producción que reúne covers de canciones del regional mexicano en versiones clásicas.

Asimismo, el exacadémico reaccionó a la participación de su excompañero de reality show, Yahir, en La Casa de los Famosos, luego de que el cantante revelara que ambos tuvieron una relación sentimental con la misma mujer.

Víctor García reacciona a la participación de Yahir en La Casa de los Famosos

En días pasados, Yahir contó que fue pareja de Marimar Vega durante una conversación dentro del programa y mencionó a la actriz entre sus exparejas. Vega también fue novia y compañera de pantalla de Víctor García, quien prefirió no profundizar en el tema y se limitó a señalar que Yahir es su amigo y que espera que tenga una gran participación en la emisión.

El cantante también descartó, por ahora, regresar a la televisión, pues actualmente está concentrado en su carrera musical.

Víctor García habla de su vigencia a 23 años de La Academia

En entrevista con Unotv.com, el cantante que formó parte de la primera generación de La Academia dijo que, a 23 años de su entrada a los medios por la puerta grande, se mantiene vigente gracias al agradecimiento que siente hacia Dios, la vida y su público.

“Agradecimiento, porque me hace creer en el esfuerzo. Si yo tuviera que compartir algo con la gente que nos está viendo, con el público, denle seguimiento a las cosas, hay que ser como muy íntegro contigo mismo”, declaró.

Víctor García se presentará en el Auditorio Nacional el próximo 27 de agosto, donde realizará un recorrido por las canciones que lo dieron a conocer y por algunos de sus temas inéditos.

Humildad y trabajo: así busca construir su carrera

Al hablar acerca de cómo logró convertirse en uno de los pocos egresados de La Academia que mantienen una presencia constante en medios nacionales, aseguró que su intención siempre ha sido construir una carrera.

Para conseguirlo, consideró necesario mantener la humildad y reflexionar sobre el pasado para construir un mejor presente. El cantante aseguró que actualmente atraviesa una etapa de mayor madurez, tanto personal como musical.

“Es tu trabajo, es la misión y vamos a cumplirla porque nosotros somos los cumplidores”, concluyó.

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