¿Lo recordabas? Gloria Estefan fue la primera artista latina en un Super Bowl

La cantante formó parte de dos ediciones del evento de la NFL. Foto: AFP/Archivo

Gloria Estefan fue la primera artista latina en participar en un show de medio tiempo del Super Bowl, uno de los escenarios más vistos en el mundo, actualmente.

Además, la cantante cubana no solo brilló una vez, sino que formó parte de dos ediciones del evento más importante de la NFL, en 1992 y 1999.

A propósito de la presentación de Bad Bunny, quien acaba de hacer historia en los Premios Grammy, vale la pena recordar un poco los shows de la intérprete de “Conga” y “Mi Tierra”.

Gloria Estefan, la primera latina en brillar en el Super Bowl

Fue en la edición XXVI, celebrada en el Metrodome de Minneapolis, el 26 de enero de 1992, cuando Gloria Estefan se convirtió en la primera artista latina en participar en el evento.

El formato de la presentación fue un poco distinto al actual. En aquella presentación, que llevaba el nombre de “Winter Magic”, Estefan aportó su ritmo latino hacia el final del concierto, en un escenario dominado hasta entonces por bandas universitarias y géneros más tradicionales.

Los equipos que disputaron el Vince Lombardi fueron los Washington Redskins y los Buffalo Bills, quienes cayeron 31-24 en aquella ocasión.

Regreso triunfal en Miami

Siete años después, Gloria Estefan regresó al espectáculo de medio tiempo del Super Bowl XXXIII, esta vez celebrado en Miami, su ciudad adoptiva.

En esa ocasión compartió el escenario con leyendas como Stevie Wonder y Big Bad Voodoo Daddy durante un show titulado “A Celebration of Soul, Salsa and Swing”.

En el evento interpretó “Oye”, así como otros temas que mezclaban ritmos latinos con soul y swing.

Los Denver Broncos derrotaron 34-19 a los Atlanta Falcons en el juego celebrado el 31 de enero de 1999.

Declinó participar por tercera vez en un show del medio tiempo del Super Bowl

Cabe mencionar que la artista cubana declinó participar una vez más, esta vez en 2020, para el Super Bowl LIV, encabezado por Shakira y Jennifer Lopez, con Bad Bunny, J Balvin y Emme Muñiz como invitados.

Como lo mencionó a Entertainment Tonight, Jay-Z, quien fue uno de los productores de la presentación, la invitó a participar, sin embargo ella declinó la oferta y argumentó que tanto la colombiana, como JLo, eran las indicadas para liderar ese momento histórico.

