Sam Neill murió por neumonía; revelan la causa de muerte del actor de “Jurassic Park”

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Foto: Getty Images

Sam Neill, actor reconocido por interpretar al doctor Alan Grant en la saga “Jurassic Park”, murió a causa de una neumonía, de acuerdo con el medio estadounidense TMZ, según su representante Philip Grenz. Anteriormente, el interprete había superado un linfoma.

El actor falleció el pasado lunes 13 de julio en un hospital de Sídney, Australia; aunque en un principio, su muerte fue descrita como “repentina e inesperada”, se revelaron más detalles sobre el deceso del intérprete de 78 años.

Su funeral consistirá en un servicio privado en Nueva Zelanda y sus últimos proyectos cinematográficos se estrenarán en los próximos meses.

Sam Neill murió de neumonía, ya había superado un linfoma

Foto: AFP

Según Philip Grenz, representante del actor, Sam Neill había logrado superar un linfoma, un tipo de cáncer detectado en 2023, que afecta el sistema linfático, de acuerdo con la Secretaría de Salud. El actor recibió terapia CAR-T, un tratamiento de inmunoterapia y terapia génica que modifica las células del sistema inmunológico para combatir el cáncer y quedar libre de este en abril de 2026.

Posteriormente enfermó de neumonía, que fue la causa de su muerte, según TMZ. Previamente, uno de sus excompañeros de reparto había mencionado que Neill padecía neumonía antes de su fallecimiento.

La neumonia es una infección que afecta a los pulomones, esta hace que tanto los alvéolos como otras estructuras del sistema respiratorio se llene de líquido o pus; esta enfermedad puede ser generada por bacterias, virus u hongos.

Además de dedicarse a sanar, en los últimos meses, el actor había trabajado en la filmación de cuatro proyectos, los cuales serán estrenados en los próximos meses.

Así será la despedida de Sam Neill

De acuerdo con el manager, se realizará un servicio privado para familiares y amigos en la granja que Sam Neill tenía en Nueva Zelanda; no habrá una ceremonia pública ni un homenaje masivo, ya que, el actor nunca fue partidario de grandes celebraciones en torno a su persona y esa voluntad será respetada.

En lugar de enviar flores, la familia pidió que quienes deseen rendir homenaje a Neill realicen donativos a organizaciones que él apoyaba, entre ellas la Dunstan Hospital Foundation, la Snowdome Foundation o instituciones dedicadas a la conservación de la vida silvestre y los ecosistemas de Nueva Zelanda.

¿Quién fue Sam Neill?

Sam Neill nació el 14 de septiembre de 1947 en Omagh, Irlanda del Norte, aunque creció en Nueva Zelanda, país cuya nacionalidad representó durante toda su carrera artística.

Comenzó su trayectoria como actor en la década de 1970 y pronto se consolidó como uno de los intérpretes más reconocidos del cine internacional. Participó en películas como “La caza del Octubre Rojo“, “El piano“, “Event Horizon” y “Possession“, además de series como “Peaky Blinders“.

Sin embargo, el papel que marcó su carrera fue el del doctor Alan Grant, el paleontólogo protagonista de Jurassic Park (1993), dirigida por Steven Spielberg. El personaje regresó en “Jurassic Park III” (2001) y décadas después volvió a interpretar al científico en “Jurassic World Dominion” “(2022), reuniéndose con parte del elenco original.

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