La magia de “Disney On Ice” invade el Auditorio Nacional 

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“Disney On Ice” sigue en el Auditorio Nacional. Foto: Alberto Estrada

Woody, Elsa y Moana se ponen los patines para llevar la magia sobre el hielo en “Disney On Ice”, espectáculo que se presenta en el Auditorio Nacional y permanecerá en cartelera hasta el 26 de julio.

Películas clásicas de Disney, como “Toy Story”, “Moana” y “Frozen”, cobran vida sobre la pista. Además, el espectáculo incluye historias más recientes como “Moana 2″, “Intensamente 2″ y “Encanto”. Entre los integrantes del elenco se encuentra el patinador cubano Mario Castro.

“Estamos con un show increíble con historias como ‘Toy Story’, ‘Frozen’ e invitamos a toda la familia porque tenemos sorpresas como ‘Moana 2′ e ‘Inside Out 2′”, mencionó.

Mario Castro, “Disney On Ice”. Foto: Alberto Estrada

Mario Castro recordó que comenzó su trayectoria en “Disney On Ice” en 1994, cuando quedó cautivado por el espectáculo de “La Bella y la Bestia”, experiencia que lo motivó a formar parte de la compañía.

El patinador expresó su emoción por regresar a México con este espectáculo, después de recorrer distintas partes del mundo llevando la magia de Disney.

Castro, quien interpreta al papá de Moana, aseguró que el show exige una gran preparación física y artística, aunque destacó el trabajo del coreógrafo Adam Blake, cuya dirección ha permitido llevar el espectáculo a diferentes países.

El trabajo que se refleja en “Disney On Ice” es resultado de varias semanas de preparación y del esfuerzo conjunto de todos los involucrados.

“Es un show que mezcla culturas, porque tenemos patinadores de varias partes del mundo, como México, Brasil, Estados Unidos y Australia; somos como una familia”, destacó.

“Disney On Ice” conquista al público mexicano

“Disney On Ice” en el Auditorio Nacional. Foto: Alberto Estrada

Disney On Ice ya se presenta en el Auditorio Nacional y las funciones han sido bien recibidas por el público mexicano. Aunque la primera función comienza a las 16:00 horas, el recinto luce lleno.

“Sales después de la función y ves caminando por la calle a los niños con la ropa y el vestuario del show. Dicen: ‘Mira, ahí está Woody, Moana’”, contó.

Las historias de Disney han trascendido generaciones y, para Mario Castro, es especial ver cómo padres e hijos comparten juntos la experiencia.

El patinador aseguró que asistir a Disney On Ice es una oportunidad para crear recuerdos que perduren toda la vida en familia.

En la primera parte del espectáculo aparecen personajes de Toy Story y Frozen; mientras que la segunda incluye a Intensamente, Moana y Encanto.

Al show de “Disney On Ice” aún le quedan varias funciones en el Auditorio Nacional, estará hasta el 26 de julio.

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