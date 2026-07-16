Elsa Aguirre recibe el último adiós; así fue su velorio de la diva en Morelos

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Elsa Aguirre fue velada en Cuernavaca. Foto: Cuartoscuro

La actriz Elsa Aguirre, reconocida figura del Cine de Oro mexicano, murió la noche del martes 14 de julio en su domicilio de Cuernavaca, Morelos, a los 95 años de edad. Este miércoles fue velada en una funeraria del estado, donde familiares, amigos y personas cercanas acudieron para darle el último adiós.

Los asistentes despidieron a la diva del cine mexicano, quien fue colocada en un ataúd de terciopelo rojo, rodeado de arreglos florales, fotografías y mensajes emotivos. El velorio comenzó alrededor de las 11:00 horas.

Último adiós a Elsa Aguirre. Foto: Cuartoscuro

Además de sus familiares y amigos, también acudieron las cuatro enfermeras que la acompañaron y cuidaron durante la última etapa de su vida.

Enfermeras que atendieron a Elsa Aguirre. Foto: Cuartoscuro

La última voluntad de Elsa Aguirre

La actriz compartió cuál era su última voluntad durante una entrevista concedida en septiembre de 2025 a TVNotas. En aquella ocasión reveló que deseaba ser incinerada y que sus cenizas fueran llevadas por Hassim, su ahijado, a un lugar elevado.

“Mi última voluntad es que cuando me muera, ahí debo estar para que me incineren. Que Hassim se lleve las cenizas y las deje en algún lugar alto, donde estemos más separados de la materia”, expresó.

¿Quién fue Elsa Aguirre?

Elsa Irma Aguirre Juárez nació en Chihuahua el 25 de septiembre de 1930. Inició su carrera cinematográfica a mediados de la década de los 40, convirtiéndose rápidamente en una de las actrices más reconocidas del cine mexicano por su talento y belleza.

A lo largo de más de cinco décadas participó en películas que hoy forman parte de la historia del cine mexicano, entre ellas:

“La mujer que yo amé”

“Ojos de juventud”

“Cuidado con el amor”

“Vainilla, bronce y morir”

“Cantando nace el amor”

Durante su trayectoria trabajó con grandes figuras del cine mexicano, como Pedro Infante, Agustín Lara, Jorge Negrete, Joaquín Pardavé e Ignacio López Tarso, consolidándose como uno de los grandes íconos de la pantalla nacional.

Además, incursionó con éxito en la televisión con producciones como “Lo blanco y lo negro”, “Acapulco, cuerpo y alma”, “Mujeres engañadas” y “Lo que es el amor”.

Años antes de su fallecimiento, Elsa Aguirre compartió en diversas entrevistas que consideraba haber tenido una vida plena, llena de experiencias que la ayudaron a conocerse a sí misma y a valorar cada etapa de su existencia.

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