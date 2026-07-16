¿Quién es Masad Altamimi? El influencer árabe es el nuevo habitante de La Casa de los Famosos México 2026

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Eln influencer ha tenido muchas polémicas. Foto: Ilustrativa/Gettyimages

Masad Altamimi se convirtió en el nuevo habitante confirmado de La Casa de los Famosos México 2026, sumándose a la lista de celebridades que buscarán conquistar al público en la cuarta temporada del reality. Con su incorporación, el programa continúa ampliando un elenco integrado por actores, cantantes, creadores de contenido y figuras del entretenimiento.

El influencer originario de Arabia Saudita ha ganado popularidad en México gracias a sus videos en TikTok. Su llegada al reality ha despertado curiosidad entre quienes aún no conocen su historia.

¿Quién es Masad Altamimi?

Masad Altamimi, también conocido como “Massad Al-Tamimi“, es un creador de contenido originario de Arabia Saudita que alcanzó notoriedad en redes sociales gracias a TikTok donde tiene más de 35 mil seguidores y casi dos millones en Instagram.

Aunque su edad exacta no ha sido confirmada públicamente, según la prensa local tendría alrededor de 34 años.

Su popularidad en México creció a partir de sus colaboraciones e interacciones con influencers nacionales, especialmente con Karina Torres, una de las integrantes de “Las Perdidas”. Más adelante, su relación sentimental con la creadora de contenido Melissa Navarro también lo colocó en el centro de la conversación en redes sociales.

Además de TikTok, Masad suele realizar transmisiones en vivo en las que comparte su día a día con una comunidad internacional de seguidores.

En el ámbito personal, se sabe que Masad es padre de un niño, fruto de una relación anterior en Arabia Saudita. En los últimos años también llamó la atención por su relación con la influencer Alejandra Tijerina, motivo por el que incluso se mudó a México. Sin embargo, la pareja terminó su noviazgo en 2025.

Las polémicas que han rodeado a Masad Altamimi

A lo largo de su carrera como creador de contenido, Masad Altamimi también ha estado envuelto en controversias relacionadas con algunas de sus relaciones sentimentales.

En 2024, su expareja Melissa Navarro realizó publicaciones en redes sociales en las que lo acusó de presuntos maltratos físicos y psicológicos durante su relación. Hasta el momento, no se ha informado públicamente el desenlace legal de esas acusaciones.

Posteriormente, tras el fin de su relación con Alejandra Tijerina, en redes sociales surgieron especulaciones de algunos usuarios que relacionaban ambos casos; sin embargo, esas versiones no fueron confirmadas y no existe información pública que las sustente.

¿Quiénes son los habitantes confirmados de La Casa de los Famosos México 2026?

Con la llegada de Masad Altamimi, la lista de habitantes confirmados continúa creciendo, hasta ahora, la producción ha revelado a:

Ernesto Laguardia

Karina Torres

Ximena Herrera

Aldo Rendón

Moisés Peñaloza

Cynthia Klitbo

Yahir

Flor Vigna

Masad Altamimi

La nueva temporada de La Casa de los Famosos México 2026 se estrenará el 26 de julio, cuando los participantes comenzarán la convivencia que será seguida por millones de espectadores a través de las galas y las transmisiones en vivo.

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