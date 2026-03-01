¡Fans ya esperan a Shakira en el Zócalo! Algunos hicieron fila desde el sábado

GENERANDO AUDIO...

Algunos usan sombrillas para protegerse del sol y el calor. Foto: Cuartoscuro

Llegó el día del concierto de Shakira en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX), previsto para iniciar alrededor de las 20:00 horas de este domingo, en el marco del cierre de la gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”.

Pese a que aún faltan horas para el arranque de la presentación, desde muy temprano y como estaba previsto, miles de fans ya comenzaron a entrar a la Plaza de la Constitución.

Cabe destacar que muchos de sus seguidores hicieron filas desde este sábado, así como hay reportes de gente que acampó desde el viernes en las inmediaciones del primer cuadro de la capital para poder ver lo más cerca posible a la intérprete de “Pies descalzos”.

Entre los que ya se encuentran frente al escenario, además de los capitalinos, hay personas provenientes de otros estados de la República y hasta de otros países, quienes usan sombrillas para cubrirse del sol y para mitigar los efectos del calor.

Autoridades piden a los fans de Shakira que se hidraten

César Cravioto, secretario de Gobierno de la Ciudad de México, al medio día de este 1 de marzo, informó en su cuenta de X que ya hay más de 4 mil personas dentro del Zócalo para el concierto de Shakira.

Ante el clima caluroso de esta tarde en la capital, el funcionario pidió a los asistentes que se mantengan hidratados y que lleguen con tiempo.

Fue él mismo quien, este sábado, informó que ya había gente haciendo filas para la presentación de esta noche.

Operativo por el concierto de Shakira en el Zócalo

Las autoridades capitalinas implementan un operativo especial con la participación de más de 6 mil 500 elementos. En el dispositivo participan las secretarías de Gobierno, Seguridad Ciudadana, Salud, Cultura y Protección Civil, además de la Fiscalía General de Justicia capitalina, Locatel y el C5.

También instalarán 24 puntos de retrasmisión entre pantallas y sistemas de audio en distintas avenidas del Centro Histórico. Habrá pantallas en:

20 de Noviembre

Pino Suárez

5 de Mayo

Avenida Juárez (de la Alameda Central al Monumento a la Revolución)

También, se colocarán pantallas gigantes en la Alameda Central y el Monumento a la Revolución, puntos que las autoridades recomendaron especialmente para familias con menores de edad.

¿Cuáles serán las calles cerradas por el concierto?

José María Pino Suárez

Calle de la Palma

Calle 5 de febrero

20 de noviembre

República de Guatemala

Donceles

Calle Venustiano Carranza

Avenida 5 de mayo

Alternativas viales por el concierto de Shakira en el Zócalo

Eje 1 Norte

Eje 1 Oriente

Lorenzo Boturini

Doctor Claudio Bernard

Avenida Chapultepec

Avenida de Los Insurgentes

Metro, Metrobús y Servicio de Transportes Eléctricos amplían horarios

Para facilitar el regreso de quienes asistan al concierto de Shakira en el Zócalo, el Sistema de Transporte Colectivo Metro extenderá su servicio hasta la 01:00 horas del lunes 2 de marzo en las Líneas 1, 2 y 9.

El Metrobús también ampliará su operación. Las Líneas 1 y 7 (de Glorieta Violeta a Indios Verdes) funcionarán hasta la 01:00 horas. A partir de las 00:00, el paso de unidades será de aproximadamente 15 minutos. La tarifa será de 6 pesos y se podrá pagar con Tarjeta de Movilidad Integrada, tarjetas bancarias o dispositivos con tecnología NFC.

Además, habrá modificaciones en algunas rutas:

Línea 3: desde las 15:00 horas no operarán Mina, Juárez, Hidalgo y Balderas

Línea 4: durante todo el día solo brindará servicio de San Lázaro al AICM, Pantitlán y Alameda Oriente

Línea 7: desde las 15:00 horas no operarán Hidalgo y El Caballito

Por su parte, el Servicio de Transportes Eléctricos extenderá el horario en tres líneas de trolebús hasta la 01:00 horas:

Línea 1 “Eje Central”

Línea 2 “Chapultepec–CETRAM Pantitlán”

Línea 5 “San Felipe de Jesús–Hidalgo”

El resto de las líneas mantendrá su horario habitual de domingo. Para el pago se podrá utilizar la Tarjeta de Movilidad Integrada o la app CDMX.

¿Qué objetos podrás llevar al concierto de Shakira?

Bolsa de mano y/o cangurera

Celulares

Binoculares

Impermeables y/o chamarras

Zapatos o tenis cómodos

Baterías externas para celular

¿Qué objetos estarán prohibidos?

Bolsas voluminosas o mochilas de gran tamaño

Objetos punzocortantes o herramientas filosas

Latas

Bebidas alcohólicas

Hieleras

Aerosoles

Rayos láser

Envases de vidrio

Drones

Pirotecnia

Objetos prohibidos y permitidos en concierto de Shakira. Foto: UnoTV

Recomendaciones para asistir al concierto de Shakira en el Zócalo

Mantener el bolso o mochila siempre a la vista

Guardar cartera y objetos de valor en bolsillos internos o con cierre

Evitar traer el teléfono en la mano; guardarlo tras usarlo

Llevar solo el dinero en efectivo indispensable

Identificar rutas de evacuación y puntos de atención médica o seguridad

Reportar cualquier situación inusual al personal de seguridad

Además, se informó que el evento no es apto para mascotas, por lo que se pidió evitar llevar animales de compañía.

¿Cuándo fue la última vez que Shakira se presentó en el Zócalo de CDMX?

Fue el 27 de mayo de 2007, cuando Shakira se presentó ante 210 mil personas en el Zócalo de la Ciudad de México, en pleno “Oral Fixation Tour”.

Su presentación consistió en 17 canciones, entre las que sus seguidores pudieron escuchar temas como “Ojos Así”, “La Tortura”, “Inevitable”, “Antología”, entre otros.

