¿Listo para el concierto de Shakira en el Zócalo? Metrobús ampliará horario

Habrá ajustes para el servicio del Metrobús. Foto: Cuartoscuro/Gobierno CDMX

Shakira ofrecerá un concierto gratis en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX) el próximo domingo 1 de marzo, como te informamos en Unotv.com hace algunos días.

Las autoridades capitalinas prevén mucho movimiento para ese día, por lo que han hecho una serie de avisos para la gente que planea asistir a la presentación de la colombiana en el primer cuadro de la ciudad.

Para esto, el Metrobús anunció que ampliará su horario con el objetivo de brindar más opciones de movilidad para los asistentes al show de la intérprete de “Antología”.

Cabe recordar que el concierto iniciará en punto de las 20:00 horas.

Metrobús amplía horario por concierto de Shakira en el Zócalo; ¿cómo operará?

Metrobús extenderá su horario de servicio en la Línea 1 y en la Línea 7 de Glorieta Violeta a Indios Verdes.

Durante el día, operará con normalidad y sujeto a las condiciones viales. Sin embargo, a partir de las 00:00, las unidades tendrán una frecuencia de paso de aproximadamente 15 minutos.

Asimismo, la última unidad partirá de las estaciones terminales El Caminero e Indios Verdes de Línea 1 y Glorieta Violeta de Línea 7, a las 01:00 horas del lunes 2 de marzo.

La tarifa será la regular de 6 pesos y puede ser cubierta con las distintas formas de pago y acceso con las que cuenta el sistema:

Tarjeta de Movilidad Integrada

Tarjetas bancarias de débito o crédito

Relojes y teléfonos inteligentes con tecnología de NFC

Zonas con afectaciones viales por el concierto de Shakira en el Zócalo

Como se contemplan espectadores en calles como Belisario Domínguez, Fray Servando, Circunvalación y Eje Central, además de Avenida Juárez y las inmediaciones de Plaza de la República, las condiciones viales se verán afectadas, destacan las autoridades.

En ese sentido, se prevén las siguientes modificaciones en el servicio de Metrobús:

Línea 3 , de las 15:00 horas al cierre, las estaciones Mina, Juárez, Hidalgo y Balderas no brindarán servicio. El servicio será de Tenayuca a Buenavista y de Balderas a Pueblo Santa Cruz Atoyac

, de las 15:00 horas al cierre, las estaciones Mina, Juárez, Hidalgo y Balderas no brindarán servicio. El servicio será de Tenayuca a Buenavista y de Balderas a Pueblo Santa Cruz Atoyac Línea 4 , durante todo el día, las rutas norte y sur no brindarán servicio. El servicio será únicamente de San Lázaro al AICM y de San Lázaro a Pantitlán y Alameda Oriente

, durante todo el día, las rutas norte y sur no brindarán servicio. El servicio será únicamente de San Lázaro al AICM y de San Lázaro a Pantitlán y Alameda Oriente Línea 7, de las 15:00 horas al cierre, las estaciones Hidalgo y El Caballito no brindarán servicio. El servicio será de Campo Marte a Amajac y de Glorieta Violeta a Indios Verdes

“Los horarios y modificaciones están sujetos al aforo en la zona centro y a las condiciones viales”, resaltó Metrobús, por lo que invitó a los usuarios a estar pendientes de las redes sociales para consultar el estado del servicio.

Alternativas viales por el concierto de Shakira

Se considera que el primer cuadro de la ciudad será el más afectado por el tránsito durante, previo y después del evento de la cantante colombiana, por lo que se aplicarán las siguientes alternativas viales:

Eje 1 Norte

Eje 1 Oriente

Lorenzo Boturini

Doctor Claudio Bernard

Avenida Chapultepec

Avenida de Los Insurgentes

Recomendaciones para ir al concierto de Shakira en el Zócalo

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) emitió recomendaciones a los asistentes a la presentación de Shakira.

Mantener el bolso o mochila siempre a la vista

Guardar cartera y objetos de valor en bolsillos internos o con cierre

Evitar traer el teléfono en la mano; guardarlo tras usarlo

Llevar solo el dinero en efectivo indispensable

Identificar rutas de evacuación y puntos de atención médica o seguridad

Reportar cualquier situación inusual al personal de seguridad

Además, se informó que el evento no es apto para mascotas, por lo que se pidió evitar llevar animales de compañía.

