¡Es oficial! Shakira confirma concierto en el Zócalo de CDMX

Checa los detalles del concierto gratis de Shakira en CMDX. Foto Cuartoscuro

Shakira confirmó su concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX) luego de varios rumores y especulaciones.

Cabe resaltar que, hace unos días, Unotv.com adelantó que, por el buen recibimiento de los 12 conciertos de la colombiana, se acordó que la cantante ofreciera un show en el centro de la capital.

Shakira confirma concierto gratis en CDMX; ¿cuándo será?

La cita será el próximo domingo 1 de marzo, en punto de las 20:00 horas, en el Zócalo de la Ciudad de México, sitio donde la intérprete de “Antología” se presentó en 2007.

Shakira confirmó su presentación a través de un video compartido en su cuenta de Instagram, donde, además de invitar a sus fans mexicanos al evento, también agradeció a las autoridades capitalinas.

“¡México lindo!, ¿se acuerdan del 2007 cuando canté para ustedes en el Zócalo? Bueno, yo quiero contarles que esa experiencia se va a volver a repetir este domingo 1 de marzo a las 8:00 de la noche. Ustedes me han dado tanto y tanto y ojalá pueda regresarles un poquito de ese cariño que me han brindado. Así que quiero darle las gracias a todos los que van a hacer posible este evento, a Corona que cumple 100 años, al Gobierno de la Ciudad de México y, sobre todo a ustedes mis fans mexicanos que son lo más lindo que existe. Los quiero mucho, mucho, mucho y nos vemos pronto este 1 de marzo.” Shakira

¿Cómo fue el concierto de Shakira en 2007?

Fue el 27 de mayo de 2007, cuando Shakira se presentó ante 210 mil personas en el Zócalo de la Ciudad de México, en pleno “Oral Fixation Tour”.

Su presentación consistió en 17 canciones, entre las que sus seguidores pudieron escuchar temas como “Ojos Así”, “La Tortura”, “Inevitable”, “Antología”, entre otros.

Aunque tuvo una hora de retraso, el show de “La Loba” está considerado entre los conciertos gratuitos más memorables en el corazón de la capital mexicana.

