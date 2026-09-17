Sídney se transforma en Gotham City: Batman aparece en lo alto de la Ópera

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¿Por qué estaba ahí? Foto: Shutterstock | Ilustrativa

Una persona disfrazada como Batman fue vista en lo alto de la Ópera de Sídney, uno de los lugares más representativos de Australia, este jueves, como si fuera una escena de Gotham City.

La aparición del personaje más famoso de DC Comics rápidamente se viralizó en redes sociales, donde fotos y videos muestran al “Caballero de la Noche” mientras su capa ondeaba con el viento.

Sydney briefly turned into Gotham City when multiple sightings of a person dressed as Batman standing atop the Opera House were reported.



According to local news, the caped crusader stood on the roof of the famous venue in honor of Batman Day, an annual worldwide tribute. pic.twitter.com/L0i5PkKorJ — ABC News (@ABC) September 17, 2026

¿Por qué Batman apareció sobre la Ópera de Sídney en Australia?

Según reportes de medios locales, tras el avistamiento, la Policía de Nueva Gales del Sur dio a conocer que la presencia del “Murciélago” se debía a la filmación de una película, presuntamente “The Batman 2”, protagonizada por Robert Pattinson.

Posteriormente, Variety Australia informó que en realidad fue un ensayo para la celebración del Batman Day, día en el que DC Comics celebra la existencia del antihéroe cada año, el tercer sábado de septiembre en todo el mundo.

En el caso de Australia, está previsto un evento en la Ópera de Sídney para las 18:00 horas.

¿Qué se sabe de “The Batman 2”?

Dirigida por Matt Reeves, la secuela del filme de 2022 volverá a contar con las actuaciones de Jeffrey Wright, Andy Serkis y Colin Farrell. Mientras que Scarlett Johansson y Sebastian Stan se unen al elenco.

Contrario a los primeros reportes de este jueves con la “aparición de Batman” en la Ópera de Sídney, el rodaje del filme, al momento, se lleva a cabo en Londres hasta fines de este año, según declaraciones de Robert Pattinson a la revista GQ.

BATMAN spotted posing atop Sydney Opera House for Batman Day celebrations pic.twitter.com/Vbo8uM74aZ — RTVisual (@RT_Visual_on_X) September 17, 2026

¿Cuándo se celebra el Batman Day 2026?

El Batman Day 2026 se celebrará el próximo sábado 19 de septiembre en homenaje a uno de los superhéroes de DC más emblemáticos y queridos de todos los tiempos.

Como parte de la celebración global, DC y Warner Bros. Discovery Global Consumer Products preparan actividades para fans en distintas ciudades, entre ellas Nueva York, Los Ángeles, Tokio, Milán, Berlín, Ciudad de México, São Paulo y Pekín.

Los eventos incluirán proyecciones y actividades en espacios al aire libre y otros lugares especiales, con una celebración que busca recrear el ambiente nocturno de Gotham City.

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