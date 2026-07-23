Soy Luna: Karol Sevilla, Michael Ronda y Ruggero compartieron cómo vivieron el reencuentro con sus personajes

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Elenco de Soy Luna. Foto: Uno TV

Soy Luna, la aclamada serie infantojuvenil de Disney, está de regreso con una nueva entrega que se estrena este viernes 24 de julio.

Ante el esperado lanzamiento, sus protagonistas, Karol Sevilla, Michael Ronda y Ruggero Pasquarelli, se reunieron en conferencia de prensa para revelar los pormenores del rodaje y la carga emocional de retomar sus papeles.

Karol Sevilla: el reencuentro con su propia historia

La actriz mexicana Karol Sevilla vuelve a ponerse en los patines de Luna Valente, un personaje con el que creció desde los 15 años. Durante el encuentro con medios, reflexionó sobre el paralelismo entre su vida personal y la evolución de la protagonista:

“Le diría muchas cosas (a mi yo del pasado). Era una niña, tanto Luna como Karol; las dos teníamos 15 años, nos fuimos a vivir a otro país y era la primera vez que viajamos en avión. Nuestra vida cambió por completo. Era muy gracioso ver que estaba viviendo exactamente lo mismo que Luna. Hoy le diría: ‘Disfruta; te vas a caer millones de veces, pero te tienes que levantar sí o sí'”. Karol Sevilla

Crecer junto al público

Por su parte, Michael Ronda confesó el nerviosismo que le genera la recepción del proyecto, destacando el reto de conectar tanto con las nuevas audiencias como con los fanáticos nostálgicos:

“El reto ahora era, con toda la fuerza que teníamos, acompañar una nueva temporada alimentando al público que apenas está descubriendo Soy Luna, pero también a quienes crecieron con nosotros, para que todos encuentren algo propio en la historia”.

Elenco de Soy Luna. Foto: Uno TV

Finalmente, Ruggero Pasquarelli subrayó que el proyecto transformó sus vidas de forma definitiva y admitió que no contemplaban volver a reunirse en el set:

“Hubo varios momentos donde nos miramos y dijimos: ‘¿De verdad estamos volviendo a pasar por esto?’. Nadie se imaginaba que después de tanto tiempo existiera este amor, multiplicado por mil. Lo que vivimos ayer nos lo llevamos para toda la vida; fue y sigue siendo un cambio muy grande que valoramos todos los días”.

La experiencia Jam & Roller

El elenco de la serie también compartió otras anécdotas que se vivieron en las grabaciones de la nueva temporada, sobre todo referente al regresar a los patines, así como lo nostálgico de regresar a los personajes que los vieron crecer.

Incluso Michael Ronda terminó llorando después de recibir unas palabras de Karol Sevilla en medio de la conferencia.

Asimismo, varios objetos de utilería de Soy Luna, como vestuarios o patines, se presentaron en una sala que daba la bienvenida a los medios de comunicación, junto con varios videos que daban a conocer la gira de Soy Luna que llegará a varios países.

Por su parte, en México se presentarán los días 16 y 17 de octubre en Arena CDMX, en Guadalajara el 19 de octubre en Arena Guadalajara y en Monterrey el 21 de octubre en Arena Monterrey.

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