Despiden a Alejandra Jaramillo tras burlarse de la derrota de México; niega que la obligaran a disculparse

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Despiden a Alejandra Jaramillo y rompe el silencio. Foto: AFP

La conductora ecuatoriana Alejandra Jaramillo habló por primera vez sobre su salida del programa “Siéntese quien pueda”, luego de la controversia tras celebrar en redes sociales por la eliminación de la Selección Mexicana en el Mundial 2026.

Fue mediante un video publicado en su cuenta de Instagram que la presentadora confirmó que ya no forma parte del programa de espectáculos de Univision y dijo que sus disculpas ofrecidas hace unas semanas fueron voluntarias, luego de ser criticada por aficionados mexicanos.

Su mensaje llega después de que la producción anunciara oficialmente su salida durante la transmisión en vivo del programa, poniendo fin a varias semanas de especulaciones sobre su continuidad.

Ale Jaramillo confirma su salida de Siéntese quien pueda

En el video, Jaramillo agradeció el apoyo que ha recibido de sus seguidores y reconoció que las últimas semanas han sido especialmente complicadas tanto en lo profesional como en lo personal.

“Hola, familia. Yo por aquí otra vez para también confirmar desde este lado que efectivamente no sigo más en Siéntese quien pueda“, expresó al inicio del mensaje.

La conductora confesó que no ha sido un proceso sencillo, ya que disfruta profundamente su carrera en los medios de comunicación.

“No es nada fácil, no es nada sencillo. Amo el arte en todas sus expresiones y formas. Amo bailar, amo actuar, amo comunicar. Y en este país pude cumplir ese sueño”.

A lo largo de su reflexión también habló sobre la importancia de afrontar los momentos difíciles con gratitud, incluso cuando las circunstancias parecen injustas.

“Estoy aplicando con mucha intención la gratitud, incluso cuando no entendemos lo que pasa, incluso cuando no nos parece justo lo que suceda”, comentó.

Uno de los puntos que más llamó la atención fue cuando la ecuatoriana respondió a quienes aseguraban que sus disculpas habían sido consecuencia de la presión pública o de la televisora.

Jaramillo negó esa versión y afirmó que el mensaje surgió por iniciativa propia.

“Esas disculpas públicas nadie me obligó a darlas. Esas disculpas públicas me nacieron del corazón”. Además aprovechó para ratificarlas.

Asimismo, insistió en que se mantiene tranquila con la forma en que decidió enfrentar la polémica.

“Estoy tranquila con mi actuar y estoy tranquila con mis disculpas”, dijo.

Durante el video también compartió un fragmento del libro “El amor no se ruega, se riega”, de Daniel Habif y Angyita Ruiz, como parte de un mensaje de fortaleza y resiliencia.

Al despedirse, pidió a sus seguidores responder al odio con respeto y aseguró que confía en que esta etapa difícil quedará atrás.

“El odio de unos cuantos nunca será más fuerte que la coherencia, el sentido común y que el amor. Todo va a estar bien“.

Así anunciaron su salida en vivo

La salida de Ale Jaramillo fue confirmada oficialmente este 22 de julio, durante una transmisión de “Siéntese quien pueda”.

El conductor Jorge Bernal informó a la audiencia que la presentadora dejaba de formar parte del elenco regular del programa y aprovechó para agradecer públicamente su trabajo.

“Queremos compartir con ustedes que Alejandra Jaramillo deja de formar parte del elenco regular de ¡Siéntese quien pueda!”.

Alejandra Jaramillo deja de formar parte del elenco regular de Siéntese Quien Pueda.

Le agradecemos su entrega, su talento y todos los momentos que compartió con este equipo y con ustedes, nuestro público.#Clippeo pic.twitter.com/jSUnMCEqKh — Univision (@Univision) July 22, 2026

Posteriormente, tanto Bernal como la producción y la empresa We Love Entertainment le desearon éxito en los proyectos que emprenda a partir de ahora.

Aunque durante el anuncio no se explicó el motivo de la decisión, ésta ocurrió después de la polémica generada por sus comentarios sobre la eliminación de México del Mundial.

¿Qué pasó con Ale Jaramillo y México?

La controversia comenzó tras el partido de cuartos de final del Mundial de 2026, cuando la Selección Mexicana fue eliminada por Inglaterra.

Al terminar el encuentro, Ale Jaramillo publicó varias historias de Instagram celebrando el resultado.

Entre los mensajes escribió:

“CHAO. BYE BYE. SAYONARA. ARRIVEDERCI”.

Además, dedicó publicaciones a los futbolistas ingleses que marcaron los goles del partido, acompañándolas con mensajes de celebración que muchos usuarios mexicanos interpretaron como una burla hacia el Tri y sus aficionados.

La reacción en redes sociales fue inmediata

Cientos de usuarios comenzaron a pedir consecuencias para la presentadora y el hashtag #BoycottUnivision se posicionó entre las principales tendencias relacionadas con el caso.

Muchos internautas consideraron inapropiado que una figura de una cadena con una importante audiencia mexicana celebrara públicamente la eliminación de la selección nacional.

En sus primeras disculpas Ale Jaramillo reconoció que su celebración pudo haber lastimado a muchas personas y ofreció una disculpa dirigida especialmente al público mexicano.

“De todo corazón pedir mis más sinceras disculpas públicas por haber celebrado la derrota de México en el Mundial”.

Precisamente esa versión fue la que la conductora buscó desmentir ahora, al asegurar que nadie la obligó a disculparse y que actuó convencida de que era lo correcto.

“En el fútbol pasan estas cosas, hay mucha algarabía, mucha pasión. Yo, como buena hincha que soy, muy orgullosa de mis raíces ecuatorianas, al igual que la hinchada mexicana, que tiene una fe ferviente, orgullosa de sus raíces, apoyando su bandera y sus colores. Todos nos unimos, cada uno desde nuestra trinchera, con esta pasión que genera el fútbol”.

¿Quién es Alejandra Jaramillo?

María Alejandra Jaramillo López nació el 13 de diciembre de 1992 en Esmeraldas, Ecuador.

De acuerdo con la autobiografía publicada en su sitio web, desde niña mostró interés por la televisión, motivo por el que se mudó junto con su familia a Quito para desarrollar su carrera artística.

Su primera aparición en televisión ocurrió a los 12 años en el programa infantil “Magneto“. Posteriormente, participó en la telenovela “Cholicienta“.

Además de conductora, Alejandra Jaramillo es modelo, influencer y emprendedora. Es fundadora de la marca Mundo Keto, enfocada en el cuidado personal mediante una alimentación cetogénica.

Actualmente, la presentadora suma 4.3 millones de seguidores en Instagram.

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